انتهت كوبا أمريكا - كولومبيا 2-1 باراجواي.. رفاق جيمس إلى ربع النهائي

متابعة حية ومباشرة لمباراة الجولة الثانية للمجموعة الأولى بين كولومبيا وباراجواي.

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ويبدأ جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد المباراة أساسيا مع كولومبيا بعد أن كانت الشكوك تحوم حول ظهوره.

ويحتاج المنتخب الكولومبي للنقاط الثلاثة من أجل حسم تأهله رسميا قبل الجولة الأخيرة.

أحداث المباراة -

تنطلق في الرابعة والنصف صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة.

- أرسل جيمس رودريجيز ركنية رائعة حولها كارلوس باكا بالرأس في شباك باراجواي بعد 11 دقيقة.

- في الدقيقة 30 سدد جيمس كرة أرضية من الجبهة اليسرى سكنت شباك باراجواي.

- في الدقيقة 45 ردت عارضة كولومبيا ركلة حرة من باراجواي لينتهي الشوط الأول 2-0.