كوبا أمريكا بالفيديو - جيمس ' يرقص ' مع كولومبيا في ربع النهائي رغم كفاح باراجواي

قاد جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد منتخب كولومبيا للتأهل إلى ربع النهائي من كوبا أمريكا بالفوز 2-1 أمام باراجواي في مباراة مثيرة بالجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وصنع رودريجيز الهدف الأول وسجل الثاني فيما أحرز فيكتور أيالا الهدف الوحيد لباراجواي.

وكافح منتخب باراجواي في الشوط الثاني خاصة مع نهايته وأهدر أكثر من فرصة على مدار المباراة بسبب تألق ديفيد أوسبينا حارس كولومبيا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 11 من ركنية حولها جيمس وارتقى كارلوس باكا ليسكنها الشباك برأسية رائعة.

وفي الدقيقة 30 تلقى جيمس تمريرة من إدوين كاردونا وسدد بيساره ليضاعف نتيجة المباراة.

وحال تألق أوسبينا أمام باراجواي من تقليص الفارق مع نهاية الشوط الأول بالتصدي لركلة حرة ذهبت من يده إلى العارضة.

وفي الشوط الثاني حاول باراجواي تكثيف هجومه ونجح في تشكيل خطورة على مرمى كولومبيا.

وسجل فيكتور أيالا الأول لباراجواي في الدقيقة 71 من صاروخية سقطت خلف أوسبينا.

ومع كفاح باراجواي نحو التعادل لإحياء آماله في التأهل لربع النهائي اصطدم بتألق أوسبينا غير العادي برأسية أبعدها من المقص الأيمن بصعوبة.

ورد قائم باراجواي فرصة الثالث لكولومبيا عن طريق كارلوس باكا.

وتصدى مدافع كولومبيا لفرصة التعادل من كولومبيا في الوقت القاتل. (شاهدها)

وكان جيمس هو أفضل لاعبي كولومبيا من حيث بناء الهجمات والتحكم في سرعة المباراة.

وكاد يسجل الثالث من تصويب كرة لكنها مرت بجوار القائم.

شاهد تصديات أوسبينا

وارتفع رصيد كولومبيا للنقطة السادسة من مباراتين وضمن التأهل رسميا في صدارة المجموعة الأولى التي يأتي فيها أمريكا وصيفا بثلاث نقاط ثم باراجواي بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن كوستاريكا.

شاهد أهداف المباراة