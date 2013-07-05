النوم يلعب دورا مهما فى الحفاظ على صحة القلب

الحصول على ليلة نوم هنيئة أو قسط كاف من النوم يعد درعا واقيا للحفاظ على سلامة وظائف القلب، بالإضافة إلى تعزيز الفوائد المتحصل إليها نتيجة اتباع نمط حياة وغذاء صحى.

فقد كشفت الأبحاث الطبية المنشورة فى العدد الأخير من "المجلة الأوروبية للطب الوقائى وأمراض القلب" النقاب عن أن عدم التدخين وممارسة الرياضة بانتظام مصحوبا باتباع نظام غذائى صحى مع الاستهلاك المعتدل للكحوليات يساعد فى الوقاية أمراض القلب والأوعية الدموية خاصة الأمراض القلبية الوعائية.

كما توصل الباحثون إلى أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلا لا يقل عن سبع ساعات أو أكثر يزيد من الفوائد الوقائية للقلب وتعزيز وظائفه مع اتباع نمط حياة صحى.

وتشير البيانات التحليلية لعلاقة النوم ووظائف القلب إلى وجود علاقة وثيقة بين ساعات النوم وسلامة القلب.

والأمراض القلبية الوعائية عبارة عن مصطلح عام لأمراض القلب أو الأوعية الدموية مثل مرض شريان القلب التاجى والسكتة الدماغية ومرض الشرايين المحيطية، بالإضافة إلى أمراض الشريان الأورطى.