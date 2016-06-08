تعرف على خطوات تؤخر ظهور أمراض الشيخوخة.. أهمها غير روتين يومك

تعد فترة الشباب من أفضل الأعمار التى يمر بها الإنسان، ويحاول الجميع التمسك بكل ما فى هذه الفترة من مميزات قدر الإمكان للمحافظة على صحتهم والابتعاد عن مشكلات الشيخوخة الصحية.

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" خطوات للمحافظة على شبابك أطول فترة ممكنه، وفقا للنصائح التى وجهتها الصحة العامة البريطانية.

يقول الدكتور "ماريوس كيراسيز"، المستشار الطبى لجمعية طول العمر البريطانية: "المفتاح السحرى لحياة أطول وأكثر صحة هو التغيير المستمر وتجنب الروتين اليومى فى كل شىء، سواء أنواع وأشكال الطعام التى نتناولها يوميا وشكل اليوم بصفة عامة، حيث إن الدماغ البشرية تحتاج إلى التحفيز الدائم للحفاظ على صحة جيدة لفترة أطول".

وأضاف الدكتور "ماريوس": "لتحفيز الجسم على المحافظة على شبابه دائما لابد أن نعتاد على ممارسة الرياضة البسيطة لتنشيط مختلف عمليات الكيمياء الحيوية لإصلاح أضرار عوامل الزمن التى تحدث بالجسم مع تغيير الروتين اليومى بتغيير مواعيد الوجبات الغذائية مع اختلاف أصنافها، والالتزام بتناول 3 وجبات يوميا مع التركيز على الخضراوات والفواكه الكثيرة والوجبات المفيدة، وعدم الالتزام يحفز الجسم والعقل على العمل الدائم، وهو ما يساعد على إبعاد الشيخوخة والعجز وتحفيز خلايا المخ للعمل بشكل مستمر لفترة طويلة، وهو ما يحفز باقى الجسم للعمل بشكل أفضل.

ويوضح الطبيب النفسى "جيليان هابر": الحالة النفسية للشخص تساعد على وصوله لمرحلة الشيخوخة سريعا أو ببطء، والملابس من المؤثرات النفسية القوية التى تعطى انطباعا تمتع الشخص بعمر صغير أو كبير، وهو ما ينعكس على الشكل وكم الأمراض التى سيكتسبها الجسم، لهذا لابد أن نختار ملابسنا من منظور الشباب دون اللجوء إلى جملة (اختيار ملابس مناسبة للسن)".

المحافظة على الوزن كلما زاد عمرك من الخطوات المهمة التى تجنبك مضاعفات الشيخوخة، وهو ما أكدته أستاذ علم الأوبئة فى معهد جامعة "نيوكاسل" للصحة "كاروب جاجر"، وتضيف: "يفضل أن تحافظ المرأة على وزنها وحركتها وحيويتها لأنها تصل لمرحلة الشيخوخة قبل الرجل، وبمجرد اعتمادها على نفسها فى القيام بكل أمور حياتها والحركة والخروج من المنزل هو أكبر دليل على عدم سيطرة أمراض الشيخوخة عليها".

ويقول "جواو بيدرو ماجالهايس" من كبار المحاضرين فى معهد الشيخوخة والأمراض المزمنة بجامعة ليفربول: "التوازن بين نمط الحياة الصحية والملذات المستمدة من بعض العادات غير الصحية، يجعلنا نصل إلى الحياة المتوازنه، ويبعد مضاعفات مرحلة الشيخوخة سواء نفسيا أو جسديا".

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