وفاة ستيفان كيشي مدرب نيجيريا السابق بشكل مفاجيء

في خبر مفاجيء، توفى ستيفان كيشي أيقونة الكرة النيجيرية في ساعات مبكرة يوم الأربعاء بشكل مفاجيء بحسب وصف أحد أصدقائه.

كيشي قاد منتخب نيجيريا من 2011 وحتى 2015 وهو الوحيد من بلاده الذي تُوج ببطولة أمم إفريقيا لاعبا ومدربا والثاني بعد محمود الجوهري الراحل المصري.

وقال صديق مقرب لكيشي لوسائل إعلام نيجيرية: "لم يكن يعاني من أي شيء، لم يظهر أي أعراض للمرض".

وأضاف "لكننا نشك في أنه لم يتخطى نبأ وفاة زوجته".

ولقى كيشي ربه في عامه الـ54 بعد عام واحد من وفاة زوجته عقب صراع مع السرطان.

وأصدرت أسرة كيشي بيانا ترثو فيه المدرب النيجيري وموقعة من إيمانويل آدو.

ستيفن كيشي هو خامس لاعب يموت من جيل 94 التاريخي بعد راشيدي باكيني وأوتشي أوكافور وويلفريد أجبونافبار وتومبسون أوليها.