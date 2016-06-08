أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وفاة ستيفان كيشي مدرب نيجيريا السابق بشكل مفاجيء

Google+ Print
وفاة ستيفان كيشي مدرب نيجيريا السابق بشكل مفاجيء وفاة ستيفان كيشي مدرب نيجيريا السابق بشكل مفاجيء

في خبر مفاجيء، توفى ستيفان كيشي أيقونة الكرة النيجيرية في ساعات مبكرة يوم الأربعاء بشكل مفاجيء بحسب وصف أحد أصدقائه.

كيشي قاد منتخب نيجيريا من 2011 وحتى 2015 وهو الوحيد من بلاده الذي تُوج ببطولة أمم إفريقيا لاعبا ومدربا والثاني بعد محمود الجوهري الراحل المصري.

وقال صديق مقرب لكيشي لوسائل إعلام نيجيرية: "لم يكن يعاني من أي شيء، لم يظهر أي أعراض للمرض".

وأضاف "لكننا نشك في أنه لم يتخطى نبأ وفاة زوجته".

ولقى كيشي ربه في عامه الـ54 بعد عام واحد من وفاة زوجته عقب صراع مع السرطان.

وأصدرت أسرة كيشي بيانا ترثو فيه المدرب النيجيري وموقعة من إيمانويل آدو.

ستيفن كيشي هو خامس لاعب يموت من جيل 94 التاريخي بعد راشيدي باكيني وأوتشي أوكافور وويلفريد أجبونافبار وتومبسون أوليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع