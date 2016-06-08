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بالصور.. مدينة فوه بكفر الشيخ تستعد لبدء حملة فيروس سى صباح اليوم

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استعدت مدينة فوه بكفر الشيخ، لبدء الحملة القومية لفيروس سى التى ستبدأ، صباح اليوم الأربعاء ، بحديقة العائلات، وتسابق أعضاء مجلس النواب بالمدينة للمشاركة فى الحملة، بعمل بنرات ولافتات وتى شيرتات توزع على الشباب المشارك فى الحملة.

محمد أبو غنيمة رئيس مركز ودينة فوه ، تابع الاستعدادات فى ظل تواجد وإشراف الدكتور أحمد المصري مدير الإدارة الصحية بفوه، الذى حرص على متابعة الحملة القومية لفيروس سى بمدن كفر الشيخ ، والحامول ، وبيلا ، وبلطيم ، ودسوق، وسيتم عرض نتائج الحملات، بالإضافة لبروتوكل تعاون بين محافظة كفر الشيخ وصندوق تحيا الذي وقعه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وأقيم سرادق كبير داخل الحديقة، و تم تحديد الأماكن المخصصة للمواطنين الذين سيتوافدون عليه صباح اليوم، كما تواجد الأطباء الممرضات والسيارات الخاصة بإجراء التحاليل الطبية.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016
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