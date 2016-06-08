أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة الفيوم تكرم الطلاب المشاركين بمبادرة "نبذ التعصب الرياضى"

Google+ Print
جامعة الفيوم تكرم الطلاب المشاركين بمبادرة "نبذ التعصب الرياضى" جامعة الفيوم تكرم الطلاب المشاركين بمبادرة "نبذ التعصب الرياضى"
كرم الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد جمال عميد كلية خدمة اجتماعية طلاب مبادرة "نبذ التعصب الرياضى"، التى أطلقها طلاب الفرقة الرابعة بكلية "خدمة الاجتماعية" بمناسبة حفل تخرج الدفعة 28، تحت شعار "أهلى وزمالك اخوات"، و"اهلى وزمالك.. ايد واحدة".

وطالب طلاب المبادة بإقامة حفل كبير يحضره رموز الكرة من قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، لنبذ التعصب الرياضى، وعودة الروح الرياضية بين الجماهير، تمهيداً لعودة الجمهور للمدرجات، وقدم رئيس جامعة الفيوم درع الجامعة لطلاب خدمة اجتماعية تقديراً لفكرة المبادرة.


>- بالصور.. "الأهلى والزمالك أخوات" فى حفل تخرج طلاب خدمة اجتماعية بالفيوم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365