جامعة الفيوم تكرم الطلاب المشاركين بمبادرة "نبذ التعصب الرياضى"

كرم الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد جمال عميد كلية خدمة اجتماعية طلاب مبادرة "نبذ التعصب الرياضى"، التى أطلقها طلاب الفرقة الرابعة بكلية "خدمة الاجتماعية" بمناسبة حفل تخرج الدفعة 28، تحت شعار "أهلى وزمالك اخوات"، و"اهلى وزمالك.. ايد واحدة".

وطالب طلاب المبادة بإقامة حفل كبير يحضره رموز الكرة من قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، لنبذ التعصب الرياضى، وعودة الروح الرياضية بين الجماهير، تمهيداً لعودة الجمهور للمدرجات، وقدم رئيس جامعة الفيوم درع الجامعة لطلاب خدمة اجتماعية تقديراً لفكرة المبادرة.

- بالصور.. "الأهلى والزمالك أخوات" فى حفل تخرج طلاب خدمة اجتماعية بالفيوم

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