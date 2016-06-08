القبض على 8 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من المؤبد فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 8 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من المؤبد ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم " سامى. ص. أ" 27 سنة عاطل مقيم التقدم ـ دائرة قسم القنطرة شرق مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2656 لسنة 2015 قسم القنطرة شرق، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " مخدرات" والمتهم" محمد. أ. أ" 27 سنة نجار مسلح مقيم شارع أحمد عرابى ـ دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1855 لسنة 2015 مركز القصاصين، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم" محمود. م. م" 27 سنة عاطل مقيم الشهداء ـ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4855 لسنة 2015 قسم أول، والمقضى فيها بالسجن 3 سـنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم " أحمد.أ. أ" 28 سنةعاطل مقيم المحطة الجديدة ـ دائرة قسم أول مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيه رقم 2364 لسنة 2016 جنح قسم أول بتهمة " تحرش" والمتهم "مصطفى. أ. أ" 55 سنة عاطل مقيم عرايشية مصر ـ دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيه رقم 4924 لسنة 2016 جنح مركز أبوصوير بتهمة " سرقة" والمتهم " مصطفى.ع.م " 18سنة عاطل مقيم حى السلام ـ دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيه رقم 3824 لسنة 2016 جنح قسم ثان بتهمة " استعراض قوة" والمتهم " سليمان. إ.س " 50 سنةعاطل مقيم البناهوه الجديدة ـ دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيه رقم 136 لسنة 2016 جنايات مركز القنطرة غرب بتهمة " مخدرات" والمتهم " حسين.م.أ" 46 سنةعاطل مقيم الرياح ـ دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب ضبطه وإحضاره القضيه رقم 1921 لسنة 2016 إدارى مركز القنطرة غرب بتهمة "مشاجرة".

وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- القبض على 7 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية