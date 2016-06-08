أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طفل أثناء لهوه بفرد خرطوش ملك والده بمركز المحلة

Google+ Print
مصرع طفل أثناء لهوه بفرد خرطوش ملك والده بمركز المحلة مصرع طفل أثناء لهوه بفرد خرطوش ملك والده بمركز المحلة
لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات يدعى معاذ إيهاب مسعود بعزبة شيكارة التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية مصرعه، بعد إصابته بطلق نارى بالرأس أثناء لهوه بفرد خرطوش محلى الصنع ملك والده.

وقام والد الطفل بتقديم بلاغ أمام العميد طارق داود مأمور مركز شرطة المحلة يفيد وفاة نجله إثر سقوطه من أعلى سطح المنزل على مسمار ما أدى لوفاته، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

وبالعرض على أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة قرر ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة، والرائد محمد البرلسى رئيس مباحث المركز.

وتبين من التحريات، أن الطفل لقى مصرعه متأثراً بطلق نارى فى رأسه أثناء لهوه بفرد خرطوش ملك والده، وبعد ذلك أيد والده ما جاء فى تحريات المباحث، وتحرر المحضر 6798 إدارى مركز المحلة لسنة 2016.


>- وفاة بائع تدخل لفض مشاجرة بالمحلة وأسرته تتهم ضابطا وأمين شرطة بقتله

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365