مصرع طفل أثناء لهوه بفرد خرطوش ملك والده بمركز المحلة

لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات يدعى معاذ إيهاب مسعود بعزبة شيكارة التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية مصرعه، بعد إصابته بطلق نارى بالرأس أثناء لهوه بفرد خرطوش محلى الصنع ملك والده.

وقام والد الطفل بتقديم بلاغ أمام العميد طارق داود مأمور مركز شرطة المحلة يفيد وفاة نجله إثر سقوطه من أعلى سطح المنزل على مسمار ما أدى لوفاته، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

وبالعرض على أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة قرر ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة، والرائد محمد البرلسى رئيس مباحث المركز.

وتبين من التحريات، أن الطفل لقى مصرعه متأثراً بطلق نارى فى رأسه أثناء لهوه بفرد خرطوش ملك والده، وبعد ذلك أيد والده ما جاء فى تحريات المباحث، وتحرر المحضر 6798 إدارى مركز المحلة لسنة 2016.

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