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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة فى الفيوم

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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة فى الفيوم إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة فى الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر اللازم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً بوقوع مشاجرة بحى الصيفية بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بين كلاً من "شريف ح م" 26 سنة عامل، و"أحمد ر ع" 26 سنة سائق (طرف أول )، و"حامد ج م" 30 سنة عامل، و"أحمد ج ع" 21 سنة عامل بسبب خلافات الجيرة، وأصيب الثاني والثالث والرابع في المشاجرة بطلقات رش وكدمات وتم السيطرة على المشاجرة وضبط الثانى وبجوزته بندقية رش خرطوش وبمب أكشن وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 4413 لسنة 2016 إدارى قسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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