أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين: قضيتنا بدون مصر مصيرها الفشل

Google+ Print
عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين: قضيتنا بدون مصر مصيرها الفشل عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين: قضيتنا بدون مصر مصيرها الفشل
قال الدكتور إسماعيل بلبل، عميد المعاهد الأزهرية الفلسطينية، إن الشعب الفلسطينى يعرف جيدا من يريد له الخير ومن يريد له غير ذلك، موضحا أن جميع الفلسطينيين بالداخل والخارج مجمعون على أن القضية الفلسطينية بدون وإشراف مباشر منها على أى حلول لا يكون مصير ذلك سوى الفشل.

أكد "بلبل"، لـ"اليوم السابع"، أن مصر مرتبطة جغرافيا وتاريخيا ونضاليا بقضية الشعب الفلسطينى، وجميع التدخلات الأخرى التى تستثنى مصر سواء كان من الدول العربية أو الدول الاوربية أو حتى أمريكا مصيرها الفشل .

وأكد "بلبل"، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بفلسطين تنبع من الشعور الصادق والإخلاص الوطنى للعرب عامة ولفلسطين خاصة، فهو يريد حل قضية فلسطين على أساس المبادرة العربية التى تقضى بانسحاب اسرائيل إلى خطوط الرابع من حزيران 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهذا ما يريده أبناء فلسطين وهو يهدف بمبادرته هذه لإنهاء أطول صراع فى التاريخ بين العرب وإسرائيل.


>- أخبار فلسطين اليوم.. قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا فى أول أيام رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم