عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين: قضيتنا بدون مصر مصيرها الفشل

قال الدكتور إسماعيل بلبل، عميد المعاهد الأزهرية الفلسطينية، إن الشعب الفلسطينى يعرف جيدا من يريد له الخير ومن يريد له غير ذلك، موضحا أن جميع الفلسطينيين بالداخل والخارج مجمعون على أن القضية الفلسطينية بدون مصر وإشراف مباشر منها على أى حلول لا يكون مصير ذلك سوى الفشل.

أكد "بلبل"، لـ"اليوم السابع"، أن مصر مرتبطة جغرافيا وتاريخيا ونضاليا بقضية الشعب الفلسطينى، وجميع التدخلات الأخرى التى تستثنى مصر سواء كان من الدول العربية أو الدول الاوربية أو حتى أمريكا مصيرها الفشل .

وأكد "بلبل"، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بفلسطين تنبع من الشعور الصادق والإخلاص الوطنى للعرب عامة ولفلسطين خاصة، فهو يريد حل قضية فلسطين على أساس المبادرة العربية التى تقضى بانسحاب اسرائيل إلى خطوط الرابع من حزيران 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهذا ما يريده أبناء فلسطين وهو يهدف بمبادرته هذه لإنهاء أطول صراع فى التاريخ بين العرب وإسرائيل.

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