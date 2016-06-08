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تعرف على الأجزاء التى يتم استئصالها فى عمليات ختان الإناث وأضرارها

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تعرف على الأجزاء التى يتم استئصالها فى عمليات ختان الإناث وأضرارها تعرف على الأجزاء التى يتم استئصالها فى عمليات ختان الإناث وأضرارها
أكد المجلس القومى للسكان، أن أضرار ختان الإناث كثيرة جداً منها حدوث العدوى والنزيف والصدمات العصبية وتشوية الأعضاء التناسلية الخارجية والتهابات مزمنة فى الجهاز البولى والتناسلى وتعسر الولادة وعدم حصول المرأة على الإشباع الجنسى الكامل.

من جانبها، قالت الدكتورة فيفيان فؤاد المنسق الإعلامى لبرنامج مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للسكان، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الأجزاء التى يتم قطعها فى عملية ختان الإناث هى البظر والشفيرين الصغيرين والشفيرين الكبيرين.

وأضافت أن الأجزاء التى يتم قطعها فى عمليات الختان تحمى الجهاز التناسلى الداخلى والخارجى من الميكروبات والجراثيم لأنها تساعد على ترطيب الأنسجة وتمنعها من التشق.


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