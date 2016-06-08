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مفتى الجمهورية: يجوز سفر المرأة بدون محرم إذا توافر شرط "الأمان"

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مفتى الجمهورية: يجوز سفر المرأة بدون محرم إذا توافر شرط "الأمان" مفتى الجمهورية: يجوز سفر المرأة بدون محرم إذا توافر شرط "الأمان"
قال الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، إن الأصل فى سفر المرأة أن تسافر مع ذى محرم؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم).

وأوضح المفتى، أن بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم قد أجاز لها السفر وحدها إذا كان الطريق آمنًا، وكانت الديار التي تذهب إليها آمنة؛ لحديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال له: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله»، وفي رواية الإمام أحمد: «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد".

وأضاف ردا على سؤال "ما حكم السفر لحضور المؤتمرات بالنسبة لأختي وهي أستاذ بكلية الطب، وسيكون سفرها بدون محرم؟ فما هو الحكم والشروط اللازمة لسفرها حتى تتجنب الوقوع في الذنب؟ علما بأنها فوق خمسة وأربعين عامًا، :"عللوا النهي في الحديث الأول بحالة خوف الطريق وعدم الأمن، ويمكن الأخذ بهذا القول لما فيه من التيسير والسعة، إلا أن ذلك مرهون بموافقة زوجها إن كانت ذات زوج أو بموافقة وليها إن لم تكن متزوجة".

وتابع :"عليه وفى واقعة السؤال فيمكن لأختك السفر بدون محرم بشرط الأمان عملًا برأي المجيزين".

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