هيئة الطرق: انتهاء تنفيذ كبارى العامرية وطلخا والرئيس يفتتحهما نهاية الشهر

أكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، انتهاء تنفيذ مشروع تطوير كوبرى العامرية على طريق "الإسكندرية- القاهرة"، وأن الهيئة انتهت من أعمال رفع كفاءته وأصبح جاهزا للافتتاح، متوقعا أن يكون الافتتاح نهاية الشهر الجارى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع" أن الهيئة انتهت أيضا من تنفيذ كوبرى طلخا بالدقهلية بطول حوالى 2 كم وتكلفة 440 مليون جنيه، وأصبح جاهزا للافتتاح، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيفتتح الكوبريين.
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