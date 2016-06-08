هيئة الطرق: انتهاء تنفيذ كبارى العامرية وطلخا والرئيس يفتتحهما نهاية الشهر

أكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، انتهاء تنفيذ مشروع تطوير كوبرى العامرية على طريق "الإسكندرية- القاهرة"، وأن الهيئة انتهت من أعمال رفع كفاءته وأصبح جاهزا للافتتاح، متوقعا أن يكون الافتتاح نهاية الشهر الجارى.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع" أن الهيئة انتهت أيضا من تنفيذ كوبرى طلخا بالدقهلية بطول حوالى 2 كم وتكلفة 440 مليون جنيه، وأصبح جاهزا للافتتاح، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيفتتح الكوبريين.

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