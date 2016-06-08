"الزراعة": غرف عمليات لرصد تعديات الأراضى فى رمضان وإزالات فورية للمخالفين

قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بكل محافظة لرصد وتلقى بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا خلال شهر رمضان، وتكثيف حملات الإزالة والتصدى للتعديات الواقعة وقت حدوثها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية يشأنها.

وأوضح أن هناك من يستغل الأعياد والمناسبات ويقوم بالتعدى على الأرض الخصبة بالوادى والدلتا،مشير إلى أنه فور تلقى البلاغ بوجود مخالفة للتعدى تقوم أجهزة حماية الأراضى بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف.

وأكد سيد عطية ،فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن هناك منشور من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضى تم توزيعه على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، لإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة،خلال تلك الفترة، وتكثيف الحملات من قبل إدارة حماية الأراضى للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات على الأراضى والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.

وتابع :"هناك زيادة فى نسبة إزالة التعديات على الاراضى الزراعية خلال الفترة الماضية بلغت 25% ،بسب التعليمات التى صدرت من رئاسة الجمهورية لمجلس الوزراء بعدم توصيل جميع المرافق من كهرباء ومياه لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعاون بين الوزارات المعنية فى إزالة جميع المخالفات على الأراضى الخصبة فور وقوعها".

وطالب رئيس حماية الأراضى، المواطنين بضرورة الإبلاغ على التعديات والاتصال على الخط الساخن "37499385" مع الإبلاغ عن اسم المتعدى والحوض والناحية،لإزالة التعديات فور وقعها بالتعاون مع جميع الجهات المسئولة بالمنطقة، مؤكدا أن هناك تنسيق مع وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين،لملاحقة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالإزالة الفورية، ومنع توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى هذه التعديات للحد من البناء عليها أو التجريف والتشوين، ووقف الأعمال الإنشائية فورا.

فيما كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الاراضى ، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتشوين والتجريف، أن إجمالى مساحات التعديات على الأراضى الزراعية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن بلغت مليون و530 ألف حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 67 ألفا و474 فدانا وتمت إزالة 304 ألف و401 حالة على مساحة 17 ألفا و185 فدانا، وبلغت نسبة الإزالة لأول مرة 25% منذ 5 سنوات من اجمالى المساحات المتعدى عليها.

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