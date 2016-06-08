طلب إحاطة ضد وزيرى الكهرباء والزراعة بسبب ارتفاع الفواتير وتراخيص البنزينات

قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للبرلمان ضد كل من وزيرى الكهرباء والزراعة بسبب أزمة تراخيص إنشاء البنزينات على الأراضى الزراعة وارتفاع سعر الكهرباء.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيطالب فى طلب الإحاطة بتفسير قرار وزير الزراعة باشتراط تملك أصحاب طالبى إنشاء البنزينات 10 أفدنة، وهو ما سيمثل أزمة كبيرة فى إقامة بنزينات على طرق الاراضى الزراعية.

وأشار إلى أنه سيطلب من وزير الكهرباء تفسير أسباب ارتفاع أسعار الفواتير وعدم تقسيمها على شرائح بسبب تقصير المحصلين.

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