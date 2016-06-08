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"الجامعات الخاصة" يحدد نسبة الوافدين بـ١٠٪‏ للكليات العملية و١٥٪‏ للنظرية

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"الجامعات الخاصة" يحدد نسبة الوافدين بـ١٠٪‏ للكليات العملية و١٥٪‏ للنظرية "الجامعات الخاصة" يحدد نسبة الوافدين بـ١٠٪‏ للكليات العملية و١٥٪‏ للنظرية
ناقش مجلس الجامعات الخاصة، فى اجتماعه الأخير، قواعد قبول الطلاب الوافدين بتلك الجامعات، حيث استقر المجلس برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، على قبول الطلاب الوافدين فوق الأعداد المقررة بنسبة ١٠٪‏ للكليات العملية وبنسبة ١٥ ٪‏ للكليات النظرية.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، عن أن المجلس أرجأ البت فى الحدود الدنيا للكليات فيما يخص الطلاب الوافدين للجلسة القادمة، حيث طالب عدد من رؤساء الجامعات الخاصة بقبول الطلاب الوافدين بكليات الطب بحد أدنى ٧٥٪‏ وهو ما لم يتم الاتفاق عليه خلال الجلسة.

وشهد المجلس، اعتراضات من جانب رؤساء الجامعات الخاصة على طلب الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتخصيص جزء من المصروفات مقابل زيادة الأعداد المخصصة للجامعات من الطلاب الوافدين، إذ أن الجلسة القادمة لمجلس الجامعات الخاصة ستشهد إقرار قواعد القبول للطلاب الوافدين بشكل نهائى.


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