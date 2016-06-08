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بعد رسالة "عزت".."دينية البرلمان" تخاطب الأوقاف بتشديد الرقابة على المساجد

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بعد رسالة "عزت".."دينية البرلمان" تخاطب الأوقاف بتشديد الرقابة على المساجد بعد رسالة "عزت".."دينية البرلمان" تخاطب الأوقاف بتشديد الرقابة على المساجد
قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة ستخاطب وزارة الأوقاف مجددا بتشديد الرقابة على المساجد والتأكد من التزامها بالضوابط التى أعلنتها، وعدم تسلل الإخوان لها، بعد رسالة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، للتنظيم بالاحتشاد فى المساجد والسيطرة عليها.

وقال أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستتأكد من التزام المساجد بالتعليمات المشددة التى أعلنتها الوزارة فيما يتعلق بصلاة التراويح، إلى جانب توجيه اللجنة الأئمة فى المساجد بضرورة نشر الخطاب الوسطى الدينى ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة تثق فى وعى الشعب المصرى بأنه لن يسمح بسيطرة الإخوان على المساجد.

كان محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان ، أصدر رسالة لقواعد الإخوان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حرض فيه قواعد الإخوان على الاحتشاد فى المساجد، سواء خلال صلاة التراويح أو صلاة التهجد.


>- محمود عزت يحرض الإخوان على الاحتشاد بالمساجد فى صلوات التراويح والتهجد

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