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مش بس فى مصر.. تقرير: 200 حالة ختان للفتيات كل أسبوع فى بريطانيا

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مش بس فى مصر.. تقرير: 200 حالة ختان للفتيات كل أسبوع فى بريطانيا مش بس فى مصر.. تقرير: 200 حالة ختان للفتيات كل أسبوع فى بريطانيا
لم تعد جريمة الختان مستوطنة فى الوطن العربى فقط، حيث كشف تقرير حديث أن ما يقرب من 200 حالة ختان للفتيات تحدث كل أسبوع فى بريطانيا، تتمركز غالبية الحالات فى لندن، وتتضمن البحث إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية.

وأفاد التقرير الذى نشره الموقع البريطانى "ديلى ميل" أن هناك 1242 حالة ختان حدثت فى الفترة من يناير إلى مارس 2016، وكان 29% تقل أعمارهن عن 18 سنة، وتعد هذه العملية جريمة فى كل دول العالم، ومن يقوم بها يرتكب خطأ كبيرا ويصل الأمر لعقوبة السجن لمن يقوم بها.

وتقول "تانيا بارون"، المدير التنفيذى لجمعية خيرية للأطفال العالمى، والتى تعمل على مكافحة ختان الإناث فى جميع أنحاء العالم: "تظهر هذه الأرقام لتكون وسيلة جديدة لتسليط الضوء على حجم المشكلة فى إنجلترا للحد منها، ومساعدة باقى دول العالم فى التخلص من هذه المشكلة".

ويتوقع التقرير أن ما بين 100 إلى 140 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية، وهناك 3 ملايين سيدة عرضة لهذا الخطر سنويا، وتحدث عمليات ختان الإناث عادة دون تخدير، وهو ما ينتج عنه عواقب صحية نفسيا وجسدية شديدة.


>نائبة وزير الصحة والسكان: انخفاض ختان الإناث من 74% لـ61% خلال 6سنوات

أطباء يطالبون بتغليظ عقوبة الختان..ويؤكدون:لا علاقة له بعفة المرأة

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مصر 365

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