أستاذ ذكورة: الاعتياد على المنشطات الجنسية يؤثر سلبا على قدرة الرجل

العلاقة الزوجية يبذل فيها الرجل مجهودا قويا، وهو ما يجعل البعض يشبه مجهودها بصعود السلم أو الدرج مرتين متتاليتين وهبوطهما، حسبما يؤكد الدكتور محمد عباس أستاذ طب وجراحة الذكورة والعقم بقصر العينى.

وتابع أستاذ جراحة الذكورة العقم حديثه، موضحا أن الجهد المبذول خلال العلاقة الحميمية العادية أى المتوسطة يبذل فيه الرجل بالفعل هذا الكم النشاط، وهو ما يجعلها من أكثر الأنشطة بذلا للجهد، وتحتاج لطاقة كبيرة كى يتمها على أكمل وجه، كمجهود صعود السلم ونزوله.

وأوضح الدكتور محمد عباس أن هذا الجهد يحتاج اهتماما شديدا بتعزيز الحياة الجنسية والطاقة، من خلال تناول أطعمة صحية والبعد كل البعد عن تعاطى المنشطات، والتى تساعد على زيادة هذا الجهد بشكل خاطئ، مما يزيد من خطورتها خاصة على مرضى القلب وبعض فئات مرضى السكر، وكذلك المرضى الذين يعانون السمنة المفرطة، ومرضى الضغط أيضا حتى لا تساعد على توسعة شرايينهم أكثر وأكثر.

ولفت أستاذ جراحة الذكورة والعقم أيضا إلى ضرورة التركيز على الاهتمام بممارسة العلاقة الزوجية بشكل طبيعى، وتجنب اللجوء والاعتياد على الفياجرا والأنواع الإدمانية الأخرى من المنشطات، لأنها تؤثر على الحالة الجنسية للرجل بشكل عام، خاصة إذا كانت مجهولة المصدر ودون إشراف طبى وحاجة مرضية حقيقية، فهذا يجعلها تؤثر بالسلب على طاقة الرجل ونشاطه بشكل عام، والجهد العالى الذى يبذله بشكل طبيعيى خلال الجماع.

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