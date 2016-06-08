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فتح امتداد شارع النادى بطنطا أمام حركة السيارات والمارة

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فتح امتداد شارع النادى بطنطا أمام حركة السيارات والمارة فتح امتداد شارع النادى بطنطا أمام حركة السيارات والمارة
تفقد اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وقيادات المديرية فتح امتداد شارع النادى لحركة السيارات والمارة، وذلك استجابة لمطالب أهالى مدينة طنطا وتخفيفاً للعبء عليهم لما سببه غلق الشارع لهم من أضرار مادية نظراً لغلق محلاتهم.

وقدم إلى المنطقة وسائقى السيارات الشكر لمدير أمن الغربية على الاستجابة لمطالبهم.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


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