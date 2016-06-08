الخارجية اليمنية: التراجع عن القرار يعكس حرص الأمم المتحدة على مصداقيتها

رحبت الجمهورية اليمنية بقرار الأمانة العامة للأمم المتحدة رفع اسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة لدعم الشرعية في اليمن من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات والحروب. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليمنية الذي أكدت فيه أن التراجع عن القرار يعكس حرص الأمانة العامة للأمم المتحدة على الحفاظ على مصداقيتها خاصة بعد أن تبين أن التقرير كان مبنياً على معلومات غير صحيحة. وقال بيان الخارجية اليمنية: إن تقرير الأمم المتحدة تجاهل دور دول التحالف العربي وما تقوم به من جهود لمساندة السلطة الشرعية في اليمن وفقاً للشرعية الدولية والقرار الأممي 2216 والقرارات الأخرى ذات الصِّلة، وتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على عدد من المحافظات اليمنية.