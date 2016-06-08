الإنتاج وحسن التدبير يهيئان المملكة لتحقيق «برنامج التحول الوطني 2020»

أعطت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على برنامج «التحول الوطني 2020» إشارةَ البدء للاتجاه نحو مستقبل موعود بالتقدم والازدهار؛ عماده الشفافية والمشاركة؛ ووقوده العزم وحسن الإدارة، وركيزتاه رفع الإنتاج وحسن التدبير. وفي اليوم الثاني للإعلان عن البرنامج، عقد خمسة وزراء مؤتمراً صحافياً أمس طرحوا فيه خططهم للرأي العام، وجعلوها موضعاً للنقاش وتبادل الآراء.

مبادرة لتوفير أكثر من مليون وظيفة للسعوديين خلال السنوات المقبلة

ونفى وزير المالية د.إبراهيم العساف فرض ضريبة على الدخل، قائلاً إن وزارته تهتم بنوعين آخرين من الضرائب أقرتهما المملكة، وهما: ضريبة القيمة المضافة، والضرائب الانتقائية على السلع المضرة. وقال أن هناك تدرجاً في تطبيق الرسم الإضافي على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمرطبات الغازية. وبيّن أنه يوجد جهود كبيرة تبذل حالياً للربط مع الجهات الحكومية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل وعددهم 300 ألف، بينما المسجلون في المصلحة العامة للجمارك يقارب المليون.

مدينة إعلامية وأخرى إنتاجية لرفع مستوى العمل وزيادة المحتوى المحلي

من جهته قال د.وليد الصمعاني، إن وزارة العدل تشارك في برنامج التحول الوطني عبر رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، والحد من التدفق في المنازعات والدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء في المملكة، وإبراز دوره محلياً ودولياً، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتفعيل دور القضاء في الصلح وفي الوسائل البديلة لفض المنازعات.

تعزيز الأمن العقاري واستخدام وسائل بديلة لفض المنازعات في المحاكم

أما د.عادل الطريفي فقال إن وزارة الثقافة والإعلام حددت خمسة أهداف رئيسة ضمن برنامج التحول، أبرزها: تعزيز الهوية الوطنية الثقافية، وإيجاد بيئة عمل صالحة للنشاطات الثقافية وتعزيزها، والاهتمام بالصناعة الإعلامية في المملكة، وإيجاد مدينة إعلامية وأخرى إنتاجية لزيادة مستوى العمل الإعلامي والمحتوى المحلي، بالإضافة إلى توضيح صورة المملكة عطفاً على الصور السلبية التي تروج ضد المملكة.

تحقيق أعلى استفادة من الموقع الإستراتيجي للبلاد والرابط بين ثلاث قارات

إلى ذلك أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.مفرّج الحقباني عدم وجود توجّه لخفض عدد العمالة الوافدة في المملكة التي تقدر بـ(9) ملايين وافد، كاشفاً عن مبادرة لتحقيق مليون و300 ألف وظيفة للسعوديين. مشدداً على عدم وجود رابط بين البطالة المحلية والعمالة الوافدة.

رفع تدريجي للرسوم على التبغ والمرطبات الغازية ومشروبات الطاقة

بدوره أكد وزير النقل سليمان الحمدان أن الهدف الاستراتيجي الأول لوزارته هو جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً من الطراز الأول يستفيد من موقعها الذي يربط القارات الثلاث مع بعضها.

الوزراء خلال المؤتمر الصحافي (واس)