ننشر خريطة معارض الكتب والأمسيات الثقافية بمختلف قصور ثقافة الأقصر

ينظم فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة الباحث سعد فاروق عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية الخميس، حيث يقيم بساحة أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر ندوة عن قيمة الرحمة للشيخ إبراهيم محمد، وأمسية شعرية للشاعر بكرى عبد الحميد، بالإضافة إلى مسرح عرائس، وورشة فنون تشكيلية وورشة قراءة، ومعرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصر الثقافة، وعرض فنى لفرقة الآلات الشعبية.

وينظم قصر ثقافة بهاء طاهر ندوة عن "الصبر" للشيخ تامر محمد، وأمسية شعرية للشاعر أحمد عبد القادر، بالإضافة إلى ورشة فنية لعمل فانوس رمضان وعرض فنون شعبية، ويقيم قصر ثقافة الطود ندوة عن الصبر للشيخ محمود سعد توفيق، أمسية شعرية للشاعر عبد السميع أحمد وعرض للإنشاد الدينى وورشة فنون تشكيلية.

بينما ينظم قصر ثقافة الطارف ندوة عن التواضع وقيمته فى المجتمع للشيخ عزب الرشيدى، وعرض تخت شرقى وورشة فنون تشكيلية، ومعرض كتاب وورشة فنون تشكيلية، وتنظم مكتبة توماس وعافية بإسنا جنوب الأقصر ندوة عن الحياء للشيخ محمد إبراهيم، وأمسية شعرية لعمر سليم، وعرض فنى لفرقة توماس للفنون الشعبية أطفال وورشة فنون تشكيلة.

وينظم قصر ثقافة أسنا ندوة عن بر الوالدين للشيخ صلاح السيد، وأمسية شعرية يشارك فيها الشاعر حمادة النخيلى ومسرح عرائس، وعرض إنشاد دينى، وورشة فنون تشكيلية، بينما تقيم مكتبة الرزيقات قبلى ورشة قراءة، وكذلك ورشة فنون تشكيلية، كما تقيم ندوة عن الحياء للشيخ محمد عبد العظيم، وندوة عن حسن الجوار للشيخ محمود أحمد مبارك بمكتبة حاجر الضبعية، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر حسن خلف وورشة فنية، وتقيم مكتبة الحلة ندوة عن الصبر للشيخ جابر محمد، وأمسية شعرية للشاعر محمد ابراهيم، وورشة فنون تشكيلية صلصال، بينما ينظم قصر ثقافة أرمنت ندوة عن التكبر وأثره السيئ للشيخ عبد الرحيم ملك، وأمسية شعرية للشاعر نوبى عبد الراضى، وعرض انشاد دينى وورشة فنون تشكيلية.

- إقليم جنوب الصعيد الثقافى يستهدف 64 قرية محرومة ثقافيا فى رمضان