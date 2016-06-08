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فض وقفة احتجاجية لأهالى قرية دياب شرق أمام مديرية أمن قنا بسبب اختطاف سائق

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فض وقفة احتجاجية لأهالى قرية دياب شرق أمام مديرية أمن قنا بسبب اختطاف سائق فض وقفة احتجاجية لأهالى قرية دياب شرق أمام مديرية أمن قنا بسبب اختطاف سائق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من فض وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن قنا من عدد من أهالى قرية أبو دياب شرق التابع لمركز دشنا، على خلفية اختطاف سائق أثناء مروره بطريق محجر بالقرية.

وأفاد المحتجون أنه تم اختطاف سائق يدعى فتحى نوبى أثناء خروجه من محجر القرية، لافتين إلى أن الطريق المؤدى إلى المحجر يحتاج إلى تأمين على خلفيه تكرار اختطاف السائقين فى هذا المكان، حيث تلقى المحتجون وعدا من المسئولين بدراسة تأمين الطريق وتشكيل حملة مكبرة لمداهمة الأماكن التى يحتمل وجود السائق بها وتحريره فى أقرب وقت.


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