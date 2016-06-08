توزيع 300 كرتونة مواد غذائية لأهالى المشتل وكيمان فارس بالفيوم

قامت إدارة العلاقات العامة بمحافظة الفيوم بتسليم 300 كرتونة مواد غذائية للبسطاء والأسر الأولى بالرعاية، من سكان عمارات الإيواء بمنطقتى المشتل وكيمان فارس بمدينة الفيوم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة حريصة على توفير المستلزمات والمواد الغذائية وتوزيعها مجاناً على الأسر الأكثر احتياجاً، موضحاً أنه سيتم توزيع كراتين المواد الغذائية على باقى الأحياء والمناطق تباعاً خلال شهر رمضان.

وأكد المحافظ أن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولى اهتماماً كبيراً بهم، ويؤكد دائماً على ضرورة توفير الحياة الكريمة لهم.

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