نواب بورسعيد و3 وزراء يفتتحون غدا احتفالات قصور الثقافة بشهر رمضان

تبدأ هيئة قصور الثقافة احتفالاتها بشهر رمضان بحديقة المنتزه على شاطئ البحر المتوسط بمدينة بورسعيد، غدا الخميس، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وثلاثة وزراء. بحسب بيان رسمى لهيئة قصور الثقافة.

وقال البيان إن حلمى النمنم وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وسيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، سيشاركون فى حفل الافتتاح المقام بالقرية الرمضانية بحديقة المنتزه.

وقال محمد الدسوقى مدير عام الثقافة ببورسعيد "إن الاحتفالات هذا العام ستقدم برنامج فنى شامل لفرق الموسيقى العربية، والسمسمية، وإنشاد دينى، وفرق كورال أطفال وفنون شعبية وملحمة "صدق محمد" للمخرج أحمد عجيبة، بالإضافة إلى ورش فنية للأطفال ورسومات على الوجه والأراجوز.

وأضاف الدسوقى أن الحديقة ستشهد معارض للمشغولات اليدوية وومعرضا للصور الفوتوغرافية لنادى التذوق البصرى ومعرض للمرأة المعيلة بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة".

وقال سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء "إن شخصيات فنية ورياضية اعضاء مجلس النواب بالمحافظة مدعوون لندوات حية مع الجمهور"، بالإضافة لتقديم صورة حية لبعض ملامح الشهر الكريم من خلال وجود أكثر من 20 محل لبعض المنتجات المختلفة منها "بائع الفول والطعمية والجبن والزبادى والتسلية والجيلاتى والملابس والمفروشات والإكسسوارات واستوديو العجايب.

- بالصور.. فنانون تشكيليون يصورون فرحة المصريين بقدوم شهر رمضان داخل لوحاتهم

>