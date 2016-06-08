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بالصور.. أمسية رمضانية للشيخ أحمد مرتضى بالأقصر

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بالصور.. أمسية رمضانية للشيخ أحمد مرتضى بالأقصر بالصور.. أمسية رمضانية للشيخ أحمد مرتضى بالأقصر
بدأت مساء أمس الثلاثاء، سلسلة الأمسيات واللقاءات الرمضانية لفضيلة الشيخ أحمد مرتضى، والتى تقام كل عام فى شهر رمضان المبارك فى عدد من مدن وقرى ونجوع الأقصر والمحافظات المجاورة بحضور كوكبة من العلماء والقراء والمبتهلين.

وفى أولى الأمسيات الدينية التى أقيمت بمنطقة " العتامين " بالأقصر، تحدث فضيلة الشيخ احمد مرتضى عن فضل شهر رمضان وعن التقرب إلى الله بخصال الخير.

وأشار الشيخ أحمد مرتضى خلال كلمته الى أن البركة تكون فى الرزق والمال والطعام إذا ذكر اسم الله عليهم، وإذا اتبع الإنسان منهج ربه.

وتحدث الدكتور حمدى أحمد الطاهر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عن أهمية صحبة الصالحين، وكيف كان دأب السلف الصالح فى رمضان؟.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

- وكيل وزارة الشباب بالأقصر يبحث مع أمين الفتوى بأسيوط الأمسيات الرمضانية

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