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أمن الدقهلية يكشف لغز تخلص زوجة ونجلها وعشيقها من الزوج بعد عام من الجريمة

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أمن الدقهلية يكشف لغز تخلص زوجة ونجلها وعشيقها من الزوج بعد عام من الجريمة أمن الدقهلية يكشف لغز تخلص زوجة ونجلها وعشيقها من الزوج بعد عام من الجريمة
تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية من كشف لغز مقتل زوج بعد عام كامل من اختفائه.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتقدم محمد عباس عبد الحميد 33 سنة عامل ومقيم مدينة الفردوس دائرة قسم اول المنصورة ببلاغ بأنه أثناء توجهه لمنزل شقيقه لزيارته بمناسبة حلول شهر رمضان أخبرته زوجته وتدعى "سامية ش ا ا" 38 سنة ربة منزل ومقيمة قرية الخيارية دائرة مركز المنصورة بأن شقيقه بمدينة القاهرة للعمل بها.

وأضاف بوجود خلافات عائلية بينه وبين شقيقه منعته من زيارته منذ عام ونصف تقريباً، وأثناء تواجده أمام الشقة شاهد المدعو "عماد ع ا ا س" 45 سنة عامل ومقيم قبرية البرامون دائرة المركز جالساً داخل صالة الشقة، وبسؤاله عن سبب تواجده داخل الشقة لم يبدى سبباً واضحاً لذلك.

وكشفت التحريات وجود علاقة أثمة غير شرعية بين زوجة المبلغ بغيابه والأخير نتج عنها أن انجبت طفلة سفاحاً، كما أضافت التحريات بسوء معاملة المبلغ بغيابه لنجله ويدعى كريم 19 سنة عامل، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد سيد خشبة والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز لكشف غموض الواقعة.

وأسفرت التحريات أن وراء غياب الزوج كلاً من الزوجة ونجله وعشيق زوجة المبلغ بغيابه، حيث عقدوا النية والعزم على التخلص من الزوج، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها.

وبتطوير مناقشتهم، اعترف الأبن والزوجة بشل حركة المجنى عليه، وقام العشيق بخنقه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بوضعه بسجادة وقاموا بنقلة مستقلين "توك توك"، ثم قاموا بدفنه أمام مزرعة دواجن ملك الثالث بزمام قرية سرسو البرامون دائرة المركز، وبإرشادهم تم العثور على الجثمان بالمكان المشار إليه، وتبين أنه عبارة عن هيكل عظمى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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