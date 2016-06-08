أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الإدارى" ينظر اليوم دعوى الأزهر لمنع إسلام بحيرى من الظهور على الفضائيات

Google+ Print
"الإدارى" ينظر اليوم دعوى الأزهر لمنع إسلام بحيرى من الظهور على الفضائيات "الإدارى" ينظر اليوم دعوى الأزهر لمنع إسلام بحيرى من الظهور على الفضائيات
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، الدعاوى القضائية المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين بوقف بث برنامج "مع إسلام" الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري، على فضائية ""القاهرة والناس"، ومنعه من تقديم أى برنامج بذات المضمون على أى قناة وحظر نشر حلقات البرنامج .

وشهدت الجلسة الماضية تقديم المستشار جميل سعيد المحامى مذكرة معده من إسلام بحيري للرد على الدعوى، وسلمت المحكمة نسخة منها صورة للدفاع الحاضر عن شيخ الأزهر، الذى طلب أجلا للرد على المذكرة.

كما شهدت الجلسة تفريغ السيديهات المقدمة من المستشار جميل سعيد والتى تتضمن الحلقات المذاعة على فضائية القاهرة والناس لـ"إسلام بحيرى".

وقال شيخ الأزهر في دعواه إن "بحيري" مقدم البرنامج اعتاد على التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى أدب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير والاتصال المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.


>- شيخ الازهر يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسى لتهنئته بحلول شهر رمضانَ المعظَّم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365