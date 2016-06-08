"الإدارى" ينظر اليوم دعوى الأزهر لمنع إسلام بحيرى من الظهور على الفضائيات

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، الدعاوى القضائية المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين بوقف بث برنامج "مع إسلام" الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري، على فضائية ""القاهرة والناس"، ومنعه من تقديم أى برنامج بذات المضمون على أى قناة وحظر نشر حلقات البرنامج .

وشهدت الجلسة الماضية تقديم المستشار جميل سعيد المحامى مذكرة معده من إسلام بحيري للرد على الدعوى، وسلمت المحكمة نسخة منها صورة للدفاع الحاضر عن شيخ الأزهر، الذى طلب أجلا للرد على المذكرة.

كما شهدت الجلسة تفريغ السيديهات المقدمة من المستشار جميل سعيد والتى تتضمن الحلقات المذاعة على فضائية القاهرة والناس لـ"إسلام بحيرى".

وقال شيخ الأزهر في دعواه إن "بحيري" مقدم البرنامج اعتاد على التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى أدب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير والاتصال المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.

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