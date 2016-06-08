مؤسسة الرعاية الصحية المنزلية تطلق معرض «بساط الريح 17 « الأحد المقبل

تنظم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية، التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز (معرض بساط الريح 17) اعتبارا من يوم الأحد 7 رمضان 1437هـ وحتى 12 رمضان 1437هـ الموافق 12يونيو 2016م وحتى يوم17 يونيو 2016م وذلك من الساعة 9,30 مساءًً حتى الساعة 2 ليلاً حيث خصص اليوم الأول للعوائل وباقي الأيام للنساء فقط في قاعة مركز جدة الدولي للمعارض.

وقالت عضو مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية ورئيسة اللجنة الإعلامية التطوعية للمعرض الدكتورة جواهر العبد العال ان المعرض لهذا العام سوف يتميز عن المعارض السابقة بما يحتويه من كل جديد وحديث وما يتضمنه من خدمات متنوعة وجودة في النوعية المقدمة تحت سقف واحد حيث سيعرض أحدث وآخر مستجدات الديكور والإكسسوارات المنزلية والأزياء ومستلزمات المرأة والطفولة وأن معرض هذا العام يراعي احتياجات الأسرة في المنطقة ويغطي جميع متطلبات الأسرة من الملابس الجاهزة والأقمشة والمجوهرات والسجاد والمفروشات والهدايا والتحف والمشغولات اليدوية والمنتجات الجلدية والمنسوجات والصناعات الخفيفة والمستلزمات المنزلية وأدوات المطبخ ومواد الزينة وغيرها الكثير من اهتمامات الأسرة السعودية والمهتمين.

حيث تواصل المؤسسة الخيرية إقامة هذا المعرض في نسخته السابعة عشرة ليدمج الفن مع العمل الخيري.

وأشارت العبد العال أن المعرض يزيد فرص التبادل التجاري ويساهم في فتح أسواق تجارية جديدة في المملكة. وتأتي فكرته انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية مع الجهات والمؤسسات في مساندة ودعم البرامج والنشاطات الخيرية التي ترعاها المؤسسة الخيرة الوطنية للرعاية الصحية المنزلية من برامج صحية واجتماعية لصالح المرضى وأسرهم الذين ترعاهم وتوفر لهم احتياجاتهم الصحية والاجتماعية التي توليها المؤسسة رعاية واهتماما خاصا.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة نخبة من الجهات الخيرية والشركات العريقة في الفن والإبداع التي تعكس حرص المؤسسة الخيرية على تنوع المشاركة لتقديم الخيارات المناسبة والمتعددة للزوار إذ يحتضن المعرض منتجات من:ـــ المملكة ــ الكويت ــ الإمارات ــ قطر ــ البحرين ــ لبنان ــ الأردن ــ تركيا ــ الهند وسيكون له لمسات فنية خاصة.

وأضافت العبد العال أن المهرجان سيتضامن مع (سامان) التي كرست مبدأ التضامن السنوي مع المؤسسة التي ترأسها صاحبة السمو الأميرة/ جواهر بنت عبدالله بن محمد آل سعود مما يشكل دعماً قوياً لوجود الخبرات العريقة في الإعداد والتنظيم والتميز في الكمية والجودة والنوعية المميزة حيث سيتم عرض الأنواع النادرة من الأثاث والملابس الفاخرة النادرة الصنع التي امتزج بها الطابع التراثي القديم بالحديث لكل ما سيعرض مما يضفي عليه رونقاً متناغماً ورائعاً وملمساً متميزا وسيكون الأفضل بإذن الله تعالى.