وزير الكهرباء: مشكلة الانقطاعات بسبب الأعطال ستنتهى خلال عامين

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية،أن مصر لن تشهد انخفاض فى الجهد الذى يودى لانقطاع مفاجئ فى التيار،خلال عامين بعد انتهاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تطوير شبكة النقل بالكامل.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،أن الانقطاعات التى حدثت خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى أدت إلى حدوث أعطال فنية نتيجة عدم تحمل الكابلات لأحمال المواطنين التى تزيد فجأة وذلك معظمها بالمناطق العشوائية التى يوجد بها سرقات تيار.

وأوضح الوزير،أن هذه الأزمة سيتم القضاء عليها تماماً خلال عامين بحد أقصى بعد الانتهاء من تطوير شبكة نقل الكهرباء وتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية للحد من سرقات التيار التى تعتبر السبب الرئيسى فى حدوث الاعطال مع ارتفاع درجات الحرارة.

- لأول مرة "الكهرباء" بدون طوارئ فى رمضان.. الوزير: لدينا قدرات أكثر من احتياجات المواطنين.. تحسين الخدمة وبحث الشكاوى على رأس أولوياتى.. ويؤكد:الحديث عن احتمالية عودة الانقطاعات فى مصر غير واردة