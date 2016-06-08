أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الكهرباء: مشكلة الانقطاعات بسبب الأعطال ستنتهى خلال عامين

Google+ Print
وزير الكهرباء: مشكلة الانقطاعات بسبب الأعطال ستنتهى خلال عامين وزير الكهرباء: مشكلة الانقطاعات بسبب الأعطال ستنتهى خلال عامين
كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية،أن لن تشهد انخفاض فى الجهد الذى يودى لانقطاع مفاجئ فى التيار،خلال عامين بعد انتهاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تطوير النقل بالكامل.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،أن الانقطاعات التى حدثت خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة التى أدت إلى حدوث أعطال فنية نتيجة عدم تحمل الكابلات لأحمال المواطنين التى تزيد فجأة وذلك معظمها بالمناطق العشوائية التى يوجد بها سرقات تيار.

وأوضح الوزير،أن هذه الأزمة سيتم القضاء عليها تماماً خلال عامين بحد أقصى بعد الانتهاء من تطوير شبكة نقل الكهرباء وتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية للحد من سرقات التيار التى تعتبر السبب الرئيسى فى حدوث الاعطال مع ارتفاع درجات الحرارة.


>- لأول مرة "الكهرباء" بدون طوارئ فى رمضان.. الوزير: لدينا قدرات أكثر من احتياجات المواطنين.. تحسين الخدمة وبحث الشكاوى على رأس أولوياتى.. ويؤكد:الحديث عن احتمالية عودة الانقطاعات فى مصر غير واردة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم