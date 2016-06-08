الرئيس هادي يشكر للمملكة مواقفها مع اليمن ويشيد بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة

أشاد رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي بوقوف المملكة إلى جانب بلاده، واصفاً في الوقت ذاته مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأنه معلم من معالم الخير والإنسانية للمملكة. جاء ذلك خلال زيارة سابقة للرئيس هادي للمركز وقال: "حين أعلن أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية في الثالث عشر من مايو الماضي، لاقى هذا الإعلان أصداء عالمية واسعة وهذا العمل الإنساني دليل عملي على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة من اهتمام بالغ بالعمل الإنساني والإغاثي ورسالة واضحة وجلية بأن المملكة عنوان للسلام والإنسانية ورفع معاناة الشعوب المنكوبة والمتضررة". وأوضح أن إعلان خادم الحرمين الشريفين اعتماد مبلغ 274 مليون دولار للإغاثة في اليمن كان له بالغ الأثر على الشعب اليمني فبدأ تدشين أعمال هذا المركز في اليمن، فكانت حملة الأمل ثم الجسر الجوي إلى عدن، ثم الأنشطة الأخرى المتنوعة في مختلف المجالات. وأشاد الرئيس اليمني بمستوى التنظيم والآلية التي يتعامل بها المركز وتميزه في وصوله للمحتاجين مثنياً على جهوده وقال إن جهود المركز معتبرة ومقدرة.

من جانبه قدّم دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر الشكر والتقدير لخادم الحرمين وحكومة وشعب المملكة لوقوفهم مع اليمن في أزمته، مثمناً الجهود التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أرجاء اليمن كافة. وقال بن دغر في تصريح صحافي عقب لقائه سابقاً المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومسؤولي المركز: نكرر شكرنا وتقديرنا لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة. ونوه بما يقوم به المركز من أعمال إغاثية متنوعة في جميع أرجاء اليمن معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على هذا المركز الذين يبذلون جهوداً طيبةً لإغاثة الشعب اليمني ويقدمون أعمالاً إغاثيةً مميزةً لتضمد الجراح وتقديم المساعدة الإنسانية.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر من جهته بالأداء الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مثمناً الجهود التي يبذلها العاملون في المركز ومستوى التنظيم العالي والمهني المرافق للعمل. وقدم الأحمر في برقية بعثها لمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر والعرفان للأعمال التي قدمها المركز خلال الفترة الماضية من دور إغاثي أسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني جراء ما تعرض له من أزمات في مختلف المجالات مشيداً بأداء المركز والعاملين فيه ومستوى التنظيم المرافق للعمل. وثمن مسؤولون يمنيون من جهتهم ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات إنسانية لليمن وشعبها، ودعمها منذ البداية للشرعية اليمنية، والجهد الكبير الذي بذل في سبيل إعادتها، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة والمميزة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في التنسيق لإيصال المساعدات.

وأشاد وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي من ناحيته في تصريح صحافي بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة المتضررين في المحافظة المنكوبة، وقيامه بعملية مسح ميداني شاملة لكل المديريات والقرى والهجر في المحافظة مثمناً دور المركز الذي يقدمه لخدمة للشعب اليمني ومنها برنامج الإغاثة الأكبر لمدينة تعز في مشروع الـ 100 ألف سلة غذائية، مقارنة بالجهات الداعمة الأخرى. وعبر مدير المشروع المدير التنفيذي لائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز أمين الحيدري من جانبه عن شكره للمركز الذي كان له السبق في كسر الحصار عن المدينة من خلال الإنزال الجوي للأدوية والمستلزمات الطبية، وإدخال المواد الغذائية إلى مناطق الحصار عبر عدة طرق. فيما أثنى نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالعزيز جباري، بالبرامج التي قدمها المركز لليمن لاسيما البرامج الطبية والإنسانية، ووضع المرضى اليمنيين الذين يتلقون العلاج على نفقة المركز منوهاً بما تقدمه المملكة لجميع المنكوبين والمحتاجين في اليمن، والأدوار التي يقدمها المركز على مستوى العمل الإنساني والإغاثي. وأشار وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح بدوره إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قام بعدد من الأعمال الإغاثية والإنسانية منها تقديم السلال الغذائية التي وزعت على النازحين في جيبوتي وتوفير المياه المحلاة الصالحة للشرب والعيادات الطبية ومتطلبات الحياة الضرورية. ولفت الانتباه على خلفية توقيع معالي الدكتور عبدالله الربيعة إنشاء 300 وحدة سكنية للنازحين اليمنيين في جيبوتي إلى أن المركز بإنشائه للوحدات الطبية التي استهدف إيجاد البنية التحتية ليستفيد منها النازح اليمني والمواطن الجيبوتي مبيناً أن المركز يصل بخدماته لكل الأسر اليمنية. وقدم عبدالرقيب فتح الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والقائمين على المركز على ما يقومون به من جهود.