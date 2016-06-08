وزير المالية يؤكد..لا ضريبة على المواطنين والمقيمين

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، عدم فرض أي ضريبة على المواطنين، وكذلك الوضع على المقيمين، مبينًا أن موضوع فرض الضريبة على المقيمين كان مقترحًا قديمًا وسوف يناقش لكن لم يقر شيء حتى الآن بخصوصه، وهو واحد من المبادرات التي طرحتها وزارة المالية.

العساف: البحث جارٍ لتطبيق الرسم الإضافي على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والغازيات

جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين يوم امس، حول إطلاق المملكة برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد أن رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضح وزير المالية خلال حديثه عن دور الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، أن تطبيق البرنامج سوف ينقل الاقتصاد الوطني بإذن الله إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، بالإضافة إلى العناصر الأخرى من برامج الاستثمارات العامة، وبرامج مشروعات أرامكو، وكذلك برامج الخصخصة والشراكات الدولية.

وأشار إلى أهمية الاستقرار المالي في أي اقتصاد من أجل تحقيق التوازن المالي والاستقرار بشكل عام في الأمور المالية العامة أو أسعار الصرف والتضخم، مبينا أن جميعها تشكل عنصرًا أساسيًا في عمل وزارة المالية بشكل مهم جداً.

وتطرق الى مبادرة وزارة الماليه ضمن منظومة برنامج التحول الوطني، موضحًا أنها جاءت بعد عقد عدد من ورش العمل تضمنها عدد من الحوارات والنقاشات بين جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم العديد من المقترحات التي ناقشتها وزارة المالية واهتمت بالأشياء المطلوبة منها.

ولفت الى أن الأهداف الاستراتيجية التي اهتمت بها وزارة المالية ضمن مبادراتها تتعلق بشكل أساسي بتعزيز الإيرادات غير البترولية، والحوكمة المالية، والتقنية، والاهتمام بأصول الدولة بشكل عام، وحصرها ومعرفة الأصول بشكل محدّد حتى لا تكون مبعثرة، مفيدا أن وزارة المالية بدأت حالياً العمل في تحقيق المطلوب منها عن طريق وحدة المالية، والمالية العامة، وكذلك وحدة الدين العام، وقد تم تعيين مسؤولين فيها، وبحث هذه الأسس مع الجهات الدوليّة.

وأشار إلى أنه من أهم النقاط التي تثار حول برنامج التحول الوطني هي كيفية التطبيق والتنفيذ، لافتاً النظر إلى أنه قبل عشرة أيام صدرت حوكمة رؤية المملكة 2030، وحدّدت العناصر الرئيسة في متابعة هذه الخطط بما في ذلك وجود لجنة عليا استراتيجية برئاسة سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة الخطة، وكذلك المتابعة من خلال اللوحات الرقمية وغيرها.

إلى ذلك، كشف وزير المالية، عن وجود نوعين من الضرائب أقرتها المملكة، هما: ضريبة القيمة المضافة، والضرائب الانتقائية على السلع المضرة.

وقال خلال تناوله موضوع الضرائب عشية المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس في جدة لتسليط الضوء على برنامج التحول الوطني 2020: هناك بحث للعمل بشكل متدرج لتطبيق الرسم الإضافي على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.

وبين أنه توجد جهود كبيرة تبذل حالياً للربط مع الجهات الحكومية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل وعددهم 300 ألف، بينما المسجلين في المصلحة العامة للجمارك يقارب (المليون) مستورد والسجلات التجارية كذلك يوجد فيها عدد كبير جداً من المسجلين.

واستطرد: هناك فجوة في الماضي حاولنا العمل مع الجهات الحكومية للربط، ولكن لم يكن هناك نجاح كبير في هذا المجال، وهناك توجيه من القيادة الرشيدة للعمل بهذا الخصوص وسننجح إن شاء الله في ذلك، وأن يلتزم كل مكلف بما عليه ويدفع ما عليه سواء كان ضريبة أو زكاة ، وهيئة الزكاة والدخل تمر في إعادة هيكلة كبيرة بما في ذلك التقنية، والإعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن تحصيل الإيرادات ليس خاصًّا بوزارة المالية فحسب، وإنما هناك جهات حكومية كثيرة لها اختصاص في تحصيل إيرادات معينة، وهناك وحدة خاصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تم إنشاؤها فيما يخص هذا الموضوع ومتابعته.

جانب من المؤتمر الصحافي الثاني لبرنامج التحول الوطني