د. الطريفي: وضعنا 9 مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني

د. عادل الطريفي

كشف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أنه تم إلصاق التهم بالمملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين بسبب عدم فهم الآخر لهويتنا، وثقافتنا، مشيراً إلى أن هدف الرؤية هو تحسين الصورة الذهنية عمن المملكة، من خلال وضع تسع مبادرات إضافة إلى مؤشرات لأداء.

المملكة تعرضت لإلصاق التهم بسبب عدم فهم الآخر لهويتنا

وقال في مؤتمر صحافي عن خطة التحول الوطني يوم أمس، إن أبرز ما ينقصنا في السعودية هو عدم وجود بيئة إعلامية متكاملة، موضحاً أنهم سيعملون على إيجاد مدينة إعلامية مستقبلاً. وأشار إلى أن وزارة الثقافة والإعلام وضعت لها تسع مبادرات ضمن البرنامج، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت مجموعات إشرافية لقياس الأداء "KPIs" كي تضمن خلال العام القادم، والأعوام الخمسة القادمة أن تكون الوزارة بشقيها الثقافي والإعلامي قد حققت هذه الأهداف الإستراتيجية بنجاح.

وأوضح أن الهدف الكبير الذي تهتم به وزارة الثقافة والإعلام هو تحسين صورة المملكة في الداخل والخارج حيث يُعد من الألويات الوطنية الكبرى، عطفاً على التهم والصور السلبية التي تروج ضد المملكة خاصة في العقدين الماضيين، وهي باطلة ونتجت عن عدم فهم الآخر لثقافتنا وصورتنا الحقيقية، لذا كان من الأهمية بمكان جعل تحسين الصورة وهوية المملكة وثقافتها العنصر الأساسي والاستراتيجي في برنامج التحول الوطني.

وأضاف: "بداية كانت في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد حيث تحدث سموه عن عدد من الوزارات ورؤية المملكة، ثم تحدث سموه عن كل وزارة، وعن التحديات والعواقب التي تواجهها".

وأضاف: "بعد أن انتهينا من الاجتماع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية طُلب من كل وزارة التقدم برؤيتها وتطلعاتها فيما يتعلق بالعمل المؤسساتي والوزاري، وخلال 6 أشهر تقدمت الوزارات كافة بالرؤى والأهداف التي تسعى إليها، واصفاً هذه الخطوات بالتجربة الثرية للغاية، حيث استطاع كل وزير أن يستمع إلى تجارب الوزارات الأخرى كاملة، وإلى قصص النجاح والتعثر في بعض الأحيان".

وأشار إلى أن ورش العمل التي عقدت تباعاً جعلت كل وزير يتحدث إلى الآخر عن الصعوبات والتحديات ويستفيد من الخبرات المتراكمة داخل تلك الوزارات، وبعدها تم العمل والانتقال والصناعة لرؤية المملكة 2030 التي أطلقت قبل 6 أسابيع.

وأكد أن الإعلان عن برنامج التحول الوطني يدل على جدية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد في الطرح الحكومي اللازم، ووضع كل التحديات أمام الجهات الحكومية لتحسين خدماتها ومواجهة هذه التحديات خاصة تلك التي تتعلق بخدمة المواطنين.

وقال: إن وزارة الثقافة والإعلام حددت خمسة أهداف رئيسة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، من أبرزها، تعزيز الهوية الوطنية الثقافية، وإيجاد بيئة عمل صالحة للنشاطات الثقافية وتعزيزها، والاهتمام بالصناعة الإعلامية بوصفها إحدى أهم الأشياء في العمل الإعلامي بالمملكة، لذلك كان التركيز على إيجاد مدينة إعلامية ومدينة إنتاجية لزيادة مستوى العمل الإعلامي والمحتوى المحلي داخل المملكة.

وتحدث عن المجمع الملكي للفنون، مشيراً إلى أنه أحد المؤسسات التي يراد بها تعزيز الثقافة والفن في السعودية، وأحد أبرز أهدافها تعزيز الثقافة الوطنية، وأعطاء صورة للأجيال الشابه عن تاريخ المملكة، وتكون قادرة على نقل ثقافة السعودية إلى العالم الخارجي.