وزير النقل: هدفنا الإستراتيجي من التحول الوطني أن نكون مركزاً لوجستياً عالمياً

أكد وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، أنه يعمل تحت منظومة وزارة النقل أربع جهات رئيسة هي النقل الجوي، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والنقل العام، موضحا أن الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة النقل ضمن برنامج التحول الوطني 2020 أن تكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا من الطراز الأول يستفيد من مركزها الذي يربط القارات الثلاث مع بعض، آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكذلك الحال بالنسبة للموانئ.

وكشف أن 30% من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر نظرًا لوقوع المملكة على خط الملاحة البحرية الرئيسي، مشيراً إلى أن المملكة صرفت الكثير على البنية التحتية ولديها ما يتجاوز 64 ألف كيلو من الخطوط، وأنه بحسب التصنيف العالمي وما ذكره منتدى الاقتصاد العالمي عام 2015م فإن المملكة صنفت في المركز 34 من 140 دولة.

ولفت إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 يشكل نقلة نوعية في مفهوم الإدارة الحكومية، وعمل غير مسبوق على مستوى المملكة والمنطقة، مشيراً إلى أن الطريقة نحو تطوير وتحسين مفهوم الإدارة الحكومية ينبع من خلال المشاركة الرئيسة مع مختلف الجهات الحكومية كما وجه بذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد.

وقال : "إن برنامج التحول الوطني هو من ضمن برامج تنفيذية أخرى تسير تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وكل برنامج يركز على مجال محدد"، مبينا أن البرنامج يعد حراكًا جميلاً، و منظمًا نحو تحقيق أهداف استراتيجية ضمن مقاييس أداء واضحة من خلال مراجعات شهرية، وربع سنوية، وهذا مفهوم في الإدارة الحديثة.

وأضاف أن برنامج التحول الوطني لا يزال في بدايته ويجب إعطاؤه الوقت الكافي لترجمته والتماس نتائجه بشكل حقيقي، مبينًا أن وزارة النقل التي تمثل العصب الحقيقي للتنمية والبرامج التنفيذية بالنسبة لرؤية المملكة، تلعب دورًا رئيسًا في دعم المبادرات والأهداف الاستراتيجية وخدمة العديد من الوزارات.

ونوّه بأن المملكة استثمرت مبالغ طائلة في السكك الحديدية، وهناك العديد من البرامج القادمة لها إن شاء الله في ظل البرنامج الوطني الطموح، ومنها تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في استثمار النقل الجوي للوصول إلى تناغم حقيقي ضمن تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

سليمان الحمدان