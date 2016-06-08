في_اليورو - المجنسون في المجموعة الخامسة.. مصري وسداسي كونجولي.. وإبرا

المهاجرون قادوا بلجيكا للقمة.. ومصري يدافع عن الأتزوري الإيطالي.. وإبراهيموفيتش يقود كتيبة أصحاب الأصول المختلطة في السويد..

FilGoal.com يستعرض معكم أصحاب الجنسيات المزدوجة والأصول المختلفة في يورو 2016، وهذه الحلقة عن 33 لاعباً بالتمام والكمال يملكون جنسيات مزدوجة وأصول مختلفة في منتخبات المجموعة الخامسة بلجيكا، إيطاليا، أيرلندا والسويد.

الكونجو البلجيكية

13 لاعباً في صفوف التشكيلة البلجيكية المستدعاة ليورو 2016 ينحدرون من أصل غير بلجيكي.. رقم كان مرشح للزيادة لولا غياب بعض اللاعبين مثل القائد المصاب فينسنت كومباني ذو الأصول التي تعود للكونجو الديمقراطية..

هذه الأخيرة كانت تعرف بإسم "الكونجو البلجيكية" نظراً للإحتلال البلجيكي لهذا البلد الإفريقي (الذي كان يعرف أيضاً بإسم زائير) والذي دام لأكثر من نصف قرن.

ومن الكونجو الديمقراطية أتى المهاجم روميلو لوكاكو وشقيقه المدافع جوردان لوكاكو.. ولدا في بلجيكا لأب هرب من الحرب الأهلية في الكونجو الديمقراطية بعد أن كان لاعباً في منتخبها الوطني.. روجيه لوكاكو أنجب روميلو ثم جوردان في بلجيكا، ليرثا عنه حب كرة القدم ويمثلا منتخباً آخر هو الشياطين الحمر، لقب المنتخب البلجيكي.

مهاجم آخر أتى من الكونجو الديمقراطية هو لاعب ليفربول كريستيان بينتكي، الذي ولد في عاصمة البلد الإفريقي كينشاسا قبل أن يفر مع والديه إلى بلجيكا وهو في سن السادسة، ليحصل على جنسيتها لاحقاً ويلعب لمنتخباتها السنية المختلفة وحتى الفريق الأول.

ويبدو أن الهجوم البلجيكي كله أتى من الكونجو الديمقراطية، والتي ينتمي لها مهاجم مارسيليا ميتشي باتسشواهي الذي ولد في بروكسل لأبوين مهاجرين.. باتشواهي تلقى طلباً من المنتخب الكونجولي ليرتدي قميصه عام 2015، لكنه رفض مفضلاً اللعب للمنتخب البلجيكي رغم تأكيده على حبه الشديد لبلده الأصلي الكونجو الديمقراطية.

المدافع كريستيان كاباسيلي ولد في مدينة لوبومباشي قبل أن يهاجر مع أسرته الكونجولية إلى بلجيكا ويحصل على جنسيتها.. أما زميله في الدفاع جيسون ديناير فوالده بلجيكي ووالدته مهاجرة من الكونجو الديمقراطية.

وبالإضافة للسداسي الكونجولي، تضم التشكيلة البلجيكية سبعة لاعبين آخرين من أصول مختلفة، من بينهم ثلاثي إفريقي الأصل.. مهاجم ليفربول ديفوك أوريجي والداه من كينيا وكان أبوه مايكل لاعباً شهيراً في المنتخب الكيني قبل الهجرة إلى بلجيكا، بينما يلعب إبن عمه أرنولد كحارس مرمى كينيا حالياً.. أوريجي تلقى دعوات عديدة للانضمام لمنتخب كينيا لكنه فضل تمثيل بلجيكا منذ عام 2014.

لاعب مانشستر يونايتد مروان فيلايني ولد في بروكسل لأبوين مغربيين وكان والده لحارساً للمرمى مع الرجاء البيضاوي قبل الهجرة.. أما لاعب وسط توتنام موسى ديمبيلي فهو من أب كونجولي وأم بلجيكية.

الأمر يبدو غريباً بعض الشيء مع نجم بلجيكا كيفين دي بروين.. جناح مانشستر سيتي والده بلجيكي، أما والدته فإنجليزية - إفريقية، حيث ولدت في بوروندي ونشأت في كوت ديفوار، قبل أن تستقر في بلجيكا مع زوجها والد دي بروين.

صاحب هدف أتليتيكو مدريد في نهائي دوري الأبطال يانيك فيريرا كاراسكو ولد في بلجيكا لأب برتغالي وأم إسبانية، وحصل على الجنسية البلجيكية لاحقاً ليمثل منتخباتها للناشئين والشباب ثم المنتخب الأول. أما لاعب الوسط أكسيل فيتسل فوالده ينتمي لجزر المارتينيك التي تقع في البحر الكاريبي، وتتبع فرنسا سياسياً.

ويبقى لاعب روما رادجا ناينجولان، الذي ولد في أنتويرب لأب بلجيكي وأم إندونيسية منحته إسمه "رادجا".. ناينجولان هو إسم عائلة والدته الذي فضل أن يحمله بدلاً من عائلة والده وهو بوجارتس، نظراً لحبه الشديد لوالدته التي توفيت عام 2010، والتي يحمل ناينجولان وشماً عملاقاً على ظهره لها.

شعراوي

ستيفان كريم الشعراوي ولد بمدينة سافونا الإيطالية لأب مصري وأم سويسرية إيطالية.. الشعراوي تلقى عرضاً للعب لمنتخب مصر للشباب لكنه فضل التدرج في المنتخبات الإيطالية حتى وصل للمنتخب الأول ليدافع عن قميص الأتزوري.

ومع الشعراوي يضم المنتخب الإيطالي المدافع أنجيلو أوجبونا، الذي هاجر والداه النيجيريين إلى إيطاليا عام 1983 ليلدا أنجيلو هناك بعدها بخمس سنوات. أوبجونا انتظر حتى أتم عامه الثامن عشر ليحصل على الجنسية الإيطالية ويبدأ في اللعب لمنتخبها لللشباب ثم الفريق الأول.

صفوف إيطاليا تضم ثنائي برازيلي الأصل.. لاعب الوسط تياجو موتا ولد في البرازيل ولعب لمنتخبها للناشئين والشباب، حتى مثل منتخب البرازيل الأول في ثلاث مباريات.. لكن في عام 2009 وأثناء لعبه في صفوف انتر ميلان، حصل موتا على الجنسية الإيطالية نظراً لأن جده لوالده إيطالي الأصل وهاجر للبرازيل في بدايات القرن العشرين.

بعد حصوله على الجنسية الإيطالية طلب تياجو موتا من الفيفا اللعب للمنتخب الإيطالي بالرغم من تمثيله للبرازيل في مباريات رسمية من قبل. طلب موتا تمت الموافقة عليه لاحقاً ليحق له تمثيل إيطاليا إعتباراً من عام 2011.

حالة موتا تكررت بشكل مختلف قليلاً مع المهاجم إيدير، الذي ولد في البرازيل وبدأ مشواره الكروي بها قبل أن يحترف في إيطاليا. إيدير حصل على الجنسية الإيطالية عام 2015 ليبدأ في تمثيل الأتزوري منذ هذا العام.

خارج بريطانيا .. ولكن

على الرغم من أن جمهورية أيرلندا لا تنتمي للمملكة المتحدة (أو بريطانيا العظمى) وتعد بلداً مستقلاً تماماً، إلا أن الروابط الأسرية والأصول بين أيرلندا والدول الأربعة المكونة للمملكة المتحدة لا تنتهي.

9 من لاعبي منتخب أيرلندا المشاركين في يورو 2016 ينتمون لأصول بريطانية..

الحارس كيران وستوود ولد في انجلترا لأبوين إنجليزيين، لكن جدوده يعودون لأيرلندا التي بدأ في اللعب لمنتخبها وهو في سن الخامسة والعشرين.. المدافع سياران كلارك ولد في انجلترا وكان قائداً لمنتخب إنجلترا تحت 19 وتحت 20 سنة، قبل أن يقرر اللعب لبلد والديه أيرلندا في 2010.. ريتشارد كيو ولد في انجلترا أيضاً لوالدين أيرلنديين وفضل اللعب لمنتخب أيرلندا. أما المدافع سيرس كريستي فولد في انجلترا لأبوين انجليزيين وجدة أيرلندية، وقرر اللعب لبلد جدته.. فيما ولد جوناثان والترز في انجلترا لأب إنجليزي وأم أيرلندية وفضل تمثيل منتخب بلد والدته.

لاعب وسط إيفرتون أيدن ماكجيدي ولد في اسكتلندا لوالدين ينتميان لها، لكن لخلاف مع مسئولي منتخبات أسكتلندا للناشئين قرر اللعب لمنتخب أيرلندا تحت 16 سنة بعدما اكتشف أن جده أصوله أيرلندية.. زميل ماكجيدي في إيفرتون جيمس مكارثي ولد في أسكتلندا أيضاً لأبوين أسكتلنديين، وانتظر طويلاً عرضاً لم يأت من المنتخب الاسكتلندي.. ليقرر العودة للجذور حيث ينتمي جده لوالده وجدته لوالدته لجمهورية أيرلندا ويلعب لمنتخبها.

لاعب الوسط جيمس ماكلين ولد في أيرلندا الشمالية ولعب لمنتخبها للشباب، وكان يرغب في تمثيل منتخبها الأول الذي لم يطلب خدماته، ليقرر الموافقة على عرض منتخب جمهورية أيرلندا، بلد جده لوالده.

أما لاعب الوسط شين دافي فولد في أيرلندا الشمالية ولعب لمنتخباتها السنية حتى منتخب تحت 21 سنة.. ثم قرر في عام 2010 قبول عرض منتخب جمهورية أيرلندا التي يحمل جنسيتها أيضاً نسبة لوالدته. اتحاد أيرلندا الشمالية قام بشكوى دافي وخمسة لاعبين آخرين في الفيفا بسبب هذا القرار، لكن الفيفا انحاز للاعب وسمح له بتمثيل منتخب جمهورية أيرلندا.

زلاتان ورفاقه

يبقى المنتخب السويدي شئنا أم أبينا هو منتخب زلاتان إبراهيموفيتش ومن معه. زلاتان ولد في مالمو لأب بوسني وأم كرواتية من أصل ألباني هاجر كل منهما إلى السويد ليلتقيا ويتزوجا هناك وينجبا زلاتان عام 1981، ليصبح ابن المهاجرين البوسني والكرواتية رمزاً للكرة السويدية فيما بعد.

ومع إبراهيموفيتش يضم المنتخب السويدي ستة لاعبين آخرين من أصول مختلفة.. المهاجم أمير كويوفيتش يتخذ زلاتان كمثل أعلى، وهو يشبهه في الجذور، حيث ولد في البوسنة والهرسك ثم هاجر مع والديه إلى السويد..

الظهير الأيسر مارتن أولسون ينحدر من أب سويدي وأم كينية.. حارس المرمى روبين أولسن والده دنماركي ووالدته سويدية، لكنه فضل اللعب للأخيرة.. أما المهاجم جون جيديتي فجده لوالده إيطالي، أما جدته فهي سويدية - برازيلية.. والطريف أنه قضى طفولته في كينيا.

لاعب الوسط جيمي دورماز ولد في تركيا لأب تركي وأم سورية، وهاجر مع والديه إلى السويد. دورماز تلقى طلباً للعب لمنتخب تركيا لكنه فضل المنتخب السويدي.. زميله في وسط الملعب إركان زينجين ولد في تركيا أيضاً لأبوين تركيين، ومثل منتخبات تركيا للناشئين والشباب، قبل أن يحصل على الجنسية السويدية عام 2005 ويمثل منتخبها الأول لاحقاً.