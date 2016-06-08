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بالفيديو ملاعب #في_اليورو – بوليرت ديليلس.. هدف ذهبي تاريخي وسر الاسم الثنائي

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بالفيديو ملاعب #في_اليورو – بوليرت ديليلس.. هدف ذهبي تاريخي وسر الاسم الثنائي بالفيديو ملاعب #في_اليورو – بوليرت ديليلس.. هدف ذهبي تاريخي وسر الاسم الثنائي

تتفائل فرنسا بملعب بوليرت ديليلس فعلى الرغم من إنها لن تخوض عليه أي مباراة في يورو 2016 ولكنه كان شاهدا على حلم الظفر بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ الديوك.

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ويقدم FilGoal.com فقرة خاصة بملاعب يورو 2016 التي سوف تقام في فرنسا بداية من العاشر يونيو الجاري وحتى العاشر من شهر يوليو المقبل.

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فملعب بوليرت ديليلس هو الذي شهد فوز فرنسا على باراجواي في دور الـ16 من كأس العالم 1998 بفضل الهدف الذهبي الذي سجله لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان الحالي.

كما أن اسم ذلك الملعب مشتق من شخصين هل تعرف السبب؟ شاهد الفيديو

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فيديو اليوم السابع

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