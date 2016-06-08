كوبا أمريكا بالفيديو – ملخص (1).. دموع دي ماريا ونشيد خاطيء والملل انتهى عند المكسيك

انتهت الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2016 وشهدت عددا من الأحداث المتلاحقة التي لفتت الأنظار.

ويرصد لكم FilGoal.com ملخصا لأهم ما حدث في تلك الجولة حتى الآن.

الملل انتهى عند المكسيك

مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى انتهت بالنتائج التالية 2-0 لكولومبيا ضد أمريكا وتعادل سلبي بين باراجواي وكوستاريكا.

في المجموعة الثانية تفوق بيرو بهدف دون رد ضد هايتي وتعادل البرازيل والإكوادرو سلبيا.

وجهت عددا من الانتقادات للبطولة بداعي الملل وقلة المتعة والأهداف حتى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، شهدت مباراة رائعة بين فنزويلا وجامايكا انتهت بفوز الأول بهدف دون رد كما شهد اللقاء طرد رودولف أوستن لاعب جاميكا وكذلك وينفرد شايفر مدربه.

المباراة الثانية من نفس الجولة لنفس المجموعة شهدت تفوق منتخب المكسيك في مباراة رائعة ضد أوروجواي بنتيجة 3-1 سجل ألفارو بيريرا هدف التقدم للمكسيك بالخطأ في مرماه، وتعادل جودين في الدقيقة 74، وقبل نهاية المباراة بسبعة دقائق رأينا رافاييل ماركيز المدافع المخضرم يثبت أنه ذهب لا يصدأ وسجل هدف منتخب بلاده الثاني في الدقيقة 85 ثم في الدقيقة 92 سجل هيكتور هيريرا الهدف الثالث.

في المجموعة الرابعة وجولتها الأولى تكررت نتيجة 2-1 بفوز بنما على بوليفيا وفوز الأرجنتين على تشيلي.

دموع دي ماريا

قبل ساعات من مواجهة تشيلي وأوروجواي توفيت جدة أنخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين، انعقدت عليه الآمال في ظل جلوس ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء وكان جاهزا وسجل في الدقيقة 51 هدف التقدم وأخرج قميصا كتب عليه "جدتي سأفتقدك كثيرا".

وفي تصريحاته عقب المباراة قال باكيا "إنه أمر صعب أن أفقد جدتي والدتي طلب مني البقاء مع زملائي والفوز بالمباراة، إن لم أشارك ضد تشيلي فجدتي كانت ستغضب كثيرا".

نشيد وطني خاطيء

قبل بداية مباراة المكسيك وأوروجواي عزف نشيد الأخير بطريقة خاطئة وبدلا من عزفه تم عزف نشيد تشيلي مما سبب حالة من الجدل، وفيما بعد اعتذر منظمو البطولة عما حدث وأكدوا على أنه خطأ بشري ولن يتكرر مرة أخرى.

جيمس رودريجيز أصيب وميسي لم يشارك

خلال مباراة كولومبيا ضد أمريكا الإفتتاحية خرج جيمس رودريجيز نجم المنتخب الكولومبي مصابا وفيما بعد حامت الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة باراجواي والتي تقام فجر الأربعاء فهل يشارك؟

أيضا صدقت التكهنات بعدم مشاركة ميسي إذ أنه جلس على مقاعد بدلاء الأرجنتين ولم يخاطر خيردادو مارتينيو بنجمه.

هدف ملغي؟

سجل ميلير بولانوس لاعب الإكوادور هدفا كوميديا في مرمى البرازيل ولم يحتسبه الحكم بداعي أن الكرة تخطت خط المرمى.

علق جوستافو كوينتيروس مدرب الإكوادور عن ذلك الهدف قائلا "هدفنا الملغي كان ليحتسب لو سجله منتخب البرازيل وليس نحن".

البطاقات

مباراة أمريكا وكولومبيا بالمجموعة الأولى شهدت بطاقة صفراء واحدة لأليخاندرو بيدويا لاعب الولايات المتحدة.

المباراة الثانية شهدت 5 بطاقات صفراء بين كوستاريكا وباراجواي وطرد اللاعب الكوستاريكي كيندال واتسون.

مباراة هايتي وبيرو بالمجموعة الثانية شهدت 5 بطاقات صفراء بين الطرفين.

وفي نفس المجموعة مباراة البرازيل والإكوادور شهدت 6 بطاقات صفراء بين الطرفين.

أما المجموعة الثالثة فشهدت في مباراة جاميكا وفنزويلا 4 بطاقات صفراء للطرفين وبطاقة حمراء وحيدة من نصيب رودولف أوستن اللاعب الجامايكي.

بينما كانت مباراة المكسيك وأوروجواي أشبه بالمصارعة إذ أنها شهدت 8 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوتين بين الطرفين.

في حين أن مباراة بنما وبوليفيا بالمجموعة الرابعة شهدت 8 بطاقات، صفراء 6 منهم كانت لبنما.

وتحصل 6 لاعبين في مباراة تشيلي والأرجنتين على بطاقات صفراء من الطرفين، 4 منهم من اللاروخا.

في المجمل شهدت الجولة الأولى 43 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء.