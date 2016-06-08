تقرير في الجول – على طريقة أوروجواي.. 4 مرات عُزف فيها النشيد الخاطيء ' نشيد بورات الهزلي '

موقف محرج وقعت فيه اللجنة المنظمة لكوبا أمريكا 2015 النسخة المئوية والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن عزفوا نشيد تشيلي بدلا من أوروجواي خلال مباراة الأخير أمام المكسيك.

موقف اضطر الاتحاد واللجنة المنظمة للاعتذار عما حدث لأوروجواي شعبا وحكومة.

لكنها ليست المرة الأولى التي حدث فيها الأمر بل سبق وأن تعرض رياضيون لموقف محرج بسبب عزف النشيد الخاطيء لبلادهم يستعرضهم FilGoal.com معكم.

1 – بورات

في إحدى بطولات الرماية بالكويت والتي فازت بها ماريا ديمترينكو اللاعبة الكازاخستانية وعقب استلامها الميدالية الذهبية وتكريمها بعزف النشيد الوطني فوجئت اللاعبة بنشيد آخر يعزف قابلته بابتسامة تهكمية ولكن لماذا؟

النشيد الذي عزف يعود لفيلم "بورات" الأمريكي البريطاني والذي صدر عام 2006 عن قصة صحفي كازاخستاني يذهب للولايات المتحدة الأمريكية وتحدث له مواقف طريفة.

الفيلم يظهر كازاخستان بلدا رجعية ومتعصبة وكثيرا وهذا ما قد يظهر في النشيد الهزلي الذي تم تأليفه للسخرية منها في الفيلم وتقول كلماته "كازاخستان أعظم دولة في العالم، بقية بلدان العالم تدار بواسطة فتيات صغيرة، كازاخستان هي البلد الأولى في العالم تصديرا للبوتاسيوم بينما بقية بلدان العالم تمتلك بوتاسيوم سيء".

ويستكمل النشيد "كازاخستان صديقة الجميع ماعدا أوزبكستان، لأنهم شعب فضولي ومخهم به عظام".

بالطبع الأمر قوبل بالاستهجان من قبل بعثة كازاخستان التي طالبت الكويت باعتذار رسمي وهو ما حدث، الخطأ جاء لأن الفيلم كان ممنوعا في الكويت وربما لو لم يكن محظورا لما حدث هذا الموقف المحرج.

2 – أوزبكستان بدلا من أوكرانيا؟

في بطولة العالم للجمباز عام 2014 وبعد أن حصد الميدالية الذهبية، استمع الأوكراني أوليج فيرناييف لنشيد لم يميزه بدلا من النشيد الوطني لبلاده لتظهر على وجهه علامات الاستغراب.

وقام المسؤولون عن المسابقة بتشغيل موسيقى النشيد الوطني لأوزبكستان بدلا من أوكرانيا قبل أن يعتذروا للاعب بعدها.

3 – أمريكا Vs روسيا

الحساسيات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا جعلت لاعب المصارعة الرومانية رومان فلاسوف يصر على الاستماع للنشيد الوطني الروسي بعد أن قام المنظمون في بطولة العالم 2015 في لاس فيجاس بتشغيل أغنية وطنية كانت تستخدم سابقا نشيدا وطنيا للبلاد قبل الولاية الأولى لبوتين في التسعينات.

لكن بعد 49 ثانية قاموا بإيقاف الموسيقى ليقوموا بتشغيل النشيد الوطني الأصلي.

4 – الولايات المتحدة من جديد

في مباراة ودية للأرجنتين والسلفادور أقيمت بالولايات المتحدة، قام المنظمون بتشغيل النشيد الوطني لكازاخستان بدلا من السلفادور، الأمر الذي أصاب جماهير الأخير بالغضب كما أثار اندهاش اللاعبين ووضح بشدة عليهم.