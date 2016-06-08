نظرية مجنونة - لماذا لا تُلعب ركلات الترجيح قبل الوقت الإضافي؟ شرح مبسط وأسباب مقنعة‎

ما هو أخر مشهد تتذكره في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي؟ بالتأكيد ركلة تتويج ريال مدريد من قدم كريستيانو رونالدو الذى اختفى في معظم فترات المباراة. ولكن ماذا لو بعد ركلة رونالدو وفوز الميرينجي لم تنته المواجهة؟

هل يتحمل خوانفران مسؤولية خسارة أتليتكو بالكامل لأنه أهدر ركلة الترجيح؟ كيف سيتخلص من المشهد الذي سيطارده دائما؟ هنا الحل.

كاتب رياضي يُدعى داريو بيركنيس، اقترح فكرة جديدة للتخلص من كل ما ذكرناه في السابق.

الفكرة

الفكرة تعتمد على لعب ركلات الترجيح قبل الشوط الإضافي الثالث والرابع.

في حالة نهاية الـ90 دقيقة بالتعادل فأن المباراة تتجه مباشرة إلى ركلات الترجيح أولا ثم الأوقات الإضافية.

إذا كيف سيتم حسم الفائز؟ المنتصر في ركلات الترجيح سيدخل الأوقات الإضافية وهو الفائز. ستكون الأفضلية له ضد الفريق الأخر الذي سيتحتم عليه الفوز ولا غير.

في حالة نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل سيكون الفائز بركلات الترجيح التي لُعبت قبل الشوطين، هو الفائز النهائي بالمباراة.

أما في حالة فوز الفريق الذي خسر في ركلات الترجيح، يتم إلغاء نتيجة ركلات الترجيح ويصبح الفائز في الشوطين الاضافيين هو المنتصر النهائي في المباراة.

الأسباب

الكاتب الرياضي سرد أسباب تلك الفكرة في مدونة نشرها موقع slate تحت عنوان (إلى كل من يكرهه ركلات الترجيح. هنا الحل الأمثل).

السبب الأول

دائما ما نرى في الشوط الإضافي الثالث والرابع، أداء دفاعي وحذر كبير جدا جدا من المدربين واللاعبين.

تختفي المجازفة ويُفضل كل فريق انتظار ركلات الترجيح.

لا أحد يهاجم ولا فرص حقيقة – باستثناء مباريات ليست بالكثيرة -.

فتمر الـ30 دقيقة دون أي شيء يذكر. مجرد تمريرات ومحاولات لتضيع الوقت للوصول للركلات.

ماذا يحدث لو طُبقت النظرية؟

السبب الأول سيختفي تماما. سيصبح الفريق الخاسر في ركلات الترجيح يهاجم بقوة من أجل تعديل النتيجة.

وهنا ستكون المتعة مضمونة وحاضرة. فأمام الخاسر في ركلات الترجيح 30 دقيقة لتعديل الأمور.

الفريق الفائز أيضا سيقاتل للحفاظ على نتيجته وهنا سوف تزداد المتعة والإثارة.

السبب الثاني

جميعنا يتذكر لقطة بكاء جونفران مع جماهير أتليتكو عقب نهاية المباراة لأنه "السبب في الخسارة باهداره ركلة ترجيح".

ليس خوانفران فقط فيوجد أكثر من لاعب مازال في ذاكرتنا لأنه أهدر ركلة حاسمة لفريقه.

اللاعب المتسبب في ضياع مجهود فريقه وخروج فريقه يصبح دائما ضحية الجميع. الكل ينسى ما حدث طوال المباراة ويتذكر المشهد المأساوي لهذا اللاعب.

ماذا لو طبقت النظرية؟

الحال سيختلف تماما. اللاعب الذي أهدر ركلة جزاء سيقاتل طوال الـ30 دقيقة من أجل تعويض ما فعله.

سيفعل كل ما بوسعه. سيساعد فريقه على الهجوم ويقاتل أمام كل هجمة للفريق الخصم.

أيضا لن يقدر أحد على إلقاء اللوم على اللاعب الواحد فقط، فكان أمام الفريق بالكامل 30 دقيقة لتعديل الأمور.

وهنا الكل سيتحمل المسؤولية ولن يكون اللاعب الذي أهدر ركلة الترجيح هو "شماعة" الخسارة".