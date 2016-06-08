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"جنايات القاهرة" تحاكم اليوم المتهم بالانضمام لتنظيم داعش

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"جنايات القاهرة" تحاكم اليوم المتهم بالانضمام لتنظيم داعش "جنايات القاهرة" تحاكم اليوم المتهم بالانضمام لتنظيم داعش
تستكمل اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة سائق بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بسوريا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى رئيسى المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام المتهم مصطفى عبده محمد خطاب عن قيامه خلال تلك الفترة خارج القطر المصرى بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى كوسيلة لتحقيق أغراضها، بأن التحق بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالعراق والشام بدولة سوريا وتلقى تدريبات عسكرية وشارك فى عمليات عسكرية غير الموجهة لمصر، وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه اعتنق الفكر الجهادى لتكفير الحاكم ومعاونيه وشرعية الخروج عليهم، وأنه خلال عام 2013 سافر لدولة تركيا ومنها تسلل إلى سوريا عبر الحدود والتحق بتنظيم داعش الإرهابى وتلقى هناك دورات فى فنون قتال الشوارع والمدن، وأنه أعلن مبايعته لأمير التنظيم واستمر فى التدريب لمدة شهرين وشارك فى ارتكاب اعمال عدائية ضد الجيش السورى، وحال عودته لمصر القى القبض عليه بداخل مطار القاهرة الدولى.

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مصر 365