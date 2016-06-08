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ضبط 35 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

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ضبط 35 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء ضبط 35 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء قبل قليل فى بيان لها عن ضبط 35 محكوما عليهم، أحدهم حضر من تلقاء نفسه المحكوم عليه "رعد أ ح أ"، مقيم أبو شنار دائرة قسم شرطة رفح فى قضية قتل عمد، المحكوم علية فيها بالإعدام.

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 6 قضايا، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 21 مخالفة متنوعة، وضبط 51مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقامت حملة أمنية تمشيطية بدوائر أقسام أول وثان العريش أسفرت الجهود عن ضبط 12 محكوما عليهم.

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