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وزير الكهرباء: المفاوضات مع روسيا بشأن المشروع النووى أوشكت على الانتهاء

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وزير الكهرباء: المفاوضات مع روسيا بشأن المشروع النووى أوشكت على الانتهاء وزير الكهرباء: المفاوضات مع روسيا بشأن المشروع النووى أوشكت على الانتهاء
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن المفاوضات مع الجانب الروسى الخاصة بإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة فى مراحلها الأخيرة و أوشكت على الانتهاء و حسم كافة النواحى الخلافية بين الجانبين.

وقال وزير الكهرباء، لـ"اليوم السابع"، أن زيارته الأخيرة لروسيا التى استغرقت يومين، تم خلالها حسم عدد من الخلافات بين فريقى التفاوض المصرى والروسى والخاصة ببعض الشئون الفنية والمالية.

وأوضح شاكر، أن قرار البدء فى المشروع النووى لتوليد الكهرباء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى و الذى من المتوقع أن يتم إصداره قريباً، موكداً أن الرئيس حريص على التأكد من أن المحطة النووية ستكون آمنة بنسبة 100% و بأعلى و أحدث تكنولوجيا فى العالم.


>- لأول مرة "الكهرباء" بدون طوارئ فى رمضان.. الوزير: لدينا قدرات أكثر من احتياجات المواطنين.. تحسين الخدمة وبحث الشكاوى على رأس أولوياتى.. و يؤكد:الحديث عن احتمالية عودة الانقطاعات فى مصر غير واردة

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