حبس أمين شرطة لتشهيره بزملائه عبر وسائل التواصل الاجتماعى

قررت نيابة أبوقرقاص بالمنيا حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للتشهير بزملائه بقصد الحصول على المال.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن المنيا اخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد تقدم عدد من أمناء شرطه مركز أبوقرقاص ببلاغ للنيابة العامة، يتضررون من التشهير بهم من خلال صفحه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قسم المعلومات والتوثيق تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم، حيث تبين أنه أمين شرطة بالأمن العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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