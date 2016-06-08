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الأهلي يوضح لـ في الجول كيف يقاوم الصيام.. ويعجل من استشفاء اللاعبين في رمضان

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الأهلي يوضح لـ في الجول كيف يقاوم الصيام.. ويعجل من استشفاء اللاعبين في رمضان الأهلي يوضح لـ في الجول كيف يقاوم الصيام.. ويعجل من استشفاء اللاعبين في رمضان

كيف يقاوم الأهلي تأثير الصيام على لاعبيه خلال شهر رمضان ويساعدهم على الاستشفاء بشكل أسرع من الإصابات؟ هاني وهبة أخصائي التغذية بالفريق الأحمر يجيب لـFilGoal.com.

وعقب نهاية مران الأهلي الذي أقيم خلال شهر رمضان الجاري يتناول اللاعبون العديد من العصائر فلماذا يحدث ذلك الأمر؟

تحدث هاني وهبة لـFilGoal.com قائلا:"هذه عصائر حليب بالشيكولاتة وتمر تساعد اللاعبين على سرعة الاستشفاء العضلي ومقاومة آثار الصيام".

وواصل أخصائي التغذية بالأهلي حديثه"كما أنه أثناء المران يتم إيقافه للحظات حتى يتناول اللاعبون بعض العصائر من أجل مساعدتهم على التدرب بشكل طبيعي مثل باقي أيام العام".

يأتي ذلك بعدما قام مايكل ليندمان مدرب الأحمال البدنية بالأهلي بعمل قياسات للاعبي الفريق خلال الفترة الماضية للتعرف على قدراتهم البدنية بشكل أكبر ومساعدتهم على مقاومة الإصابات والاستشفاء منها بشكل أسرع.

ويستعد الأهلي لملاقاة الداخلية يوم الخميس المقبل في إطار الجولة 31 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

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