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أبو ريدة: منتخب مصر في التصنيف الثاني؟ حالة واحدة فقط تجعله كذلك

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أبو ريدة: منتخب مصر في التصنيف الثاني؟ حالة واحدة فقط تجعله كذلك أبو ريدة: منتخب مصر في التصنيف الثاني؟ حالة واحدة فقط تجعله كذلك

قال هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي إن منتخب سيكون في التصنيف الأول للقارة الإفريقية قبل قرعة تصفيات كأس العالم 2018، إلا في حالة واحدة.

أبو ريدة أكد أكثر من مرة أن الفراعنة سيتواجدون في التصنيف الأول قبل قرعة المونديال يوم 24 يونيو الجاري بالقاهرة، إذ يتواجد المصري في المركز الخامس إفريقيا وهو الأخير بالتصنيف الأول.

كل ما يلي جاء على لسان أبو ريدة في تصريحات لقناة الحياة يوم الثلاثاء.

"تحدثت مع مسؤولي الاتحاد الافريقي عن التصنيف الاستثنائي، كما كان هناك مشاورات مع الفيفا خلال الساعات الحالية بشأن التصنيف".

"وفقا لما أكدوه لي فأن التصنيف الاستثنائي سيصدر بناء على نتائج ما بعد يوم الثاني من يونيو والذي صدر فيه تصنيف هذا الشهر وجاء منتحب مصر فيه بالتصنيف الأول إفريقيا".

"لو تعامل الاتحاد الدولي بالتصنيف التراكمي والعودة لنتائج الأعوام الأربعة الأخيرة فأن منتخب مصر سيتراجع للتصنيف الثاني".

"من المفترض ألا يشغل أعضاء منتخب مصر بالهم بالتصنيف، فالتصنيف الثاني والثالث بهما منتخبات قوية للغاية".

ويمثل أبو ريدة الاتحاد الدولي والإفريقي في القرعة التي ستقام بأحد فنادق القاهرة يوم 24 يونيو الجاري.

ويتأهل المنتخب صاحب المركز الأول من كل مجموعة تضم أربع فرق للفوز ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وأضاف "لقد استقر الاتحاد الدولي على اصدار تصنيف استثنائي للقارة الإفريقي من أجل التصفيات".

ومن المقرر أن يصدر الفيفا التصنيف الاستثنائي يوم الثامن من يونيو الجاري.

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