كهربا: جمهور مصر ' أعقل ' من العراق وليبيا.. وأعاني من استفسارات سخيفة

انتقد محمود عبد المنعم كهربا جناح فريق الزمالك إقامة مباريات كرة القدم في مصر بدون جمهور خلال السنوات الأخيرة.

وقال كهربا: "ما يدهشني أن المباريات تقام في العراق وليبيا بجماهير رغم وجود الحرب، كما أننا جماهيرنا في مصر أعقل منهم كثيرًا".

وأضاف خلال استضافته بقناة "الحياة 2": "لا بد من توجيه الجماهير نحو السلوكيات الصحيح، وليس القبض عليهم بشكل عشوائي، هناك من تم حبسهم دون ذنب".

وتساءل اللاعب الدولي الشاب "ما المشكلة في إشعال الجماهير للشماريخ؟ .. فهذا يحدث في كل ملاعب أوروبا والعالم".

وواصل "عند إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في دبي، كان هناك تأمين بالطائرات، وكاميرات مراقبة على بوابات الملعب وفي الشوارع، أتمنى أن يحدث ذلك في مصر".

وأبدى "كهربا" استياءه من الاستفسار عن حقيقة انتمائه، قائلاً: "هذا السؤال رخم للغاية، وأتعرض له كثيرًا، فما الفائدة من طرحه؟".

وأتم: "أنا زملكاوي، وأعمل بجدية في التدريبات، وأسعى لإسعاد الجماهير في المباريات، فما المطلوب من أكثر من ذلك".