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كهربا: لن نقبل بخروج الزمالك بلا بطولات هذا الموسم

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كهربا: لن نقبل بخروج الزمالك بلا بطولات هذا الموسم كهربا: لن نقبل بخروج الزمالك بلا بطولات هذا الموسم

شدد محمود عبد المنعم "كهربا" جناح فريق الزمالك على إصرار جميع زملائه على الفوز بكل البطولات هذا الموسم.

ويبتعد الزمالك بخمس نقاط عن صدارة الدوري التي يحتلها الأهلي ويتبقى له مباراة أكثر.

وقال كهربا: "الفارق ليس كبيرًا، رغم أنه يتبقى لنا 4 مباريات وللأهلي 5 لقاءات، وكل البطولات في الملعب طالما نتدرب ونعمل بجدية".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "ننافس أيضًا على كأس ودوري أبطال إفريقيا، ولن نقبل بخروج الزمالك بدون بطولة هذا الموسم".

وأشار اللاعب الدولي إلى أن الزمالك تأثر كثيرًا هذا الموسم بتغيير أكثر من مدير فني، مما أدى لتراجع النتائج والابتعاد عن الصدارة.

واختتم "استبعادي من آخر مباراتين للمنتخب أمر أغضبني، لأنني كنت أؤدي بشكل جيد، ولكن أحترم وجهة نظر الجهاز الفني، وتحت أمره في أي وقت".

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