"الصدر" منتقدا "المالكى" : اللى بيته من زجاج لا يرمى الناس بالحجر

انتقد زعيم التيار الصدرى العراقى "مقتدى الصدر"، مساء اليوم الثلاثاء، زعيم ائتلاف "دولة القانون" نورى المالكى واتهمه بأنه يكيل بمكيالين، ويتهم الآخرين جزافا، قائلا إن حل مشكلات العراق، وانتشاله من واقعه المتأزم بيد الشعب، فإذا أراد التغيير فسيغير الله ما به.

وذكر الصدر، فى تصريح صحفى، أن من يدعى الاعتصام فى البرلمان من أجل الإصلاح، ويتراجع موقفهم، يكيلون التهم إلى الغير وهم أولى بها، مضيفا "اللى بيته من زجاج لا يرمى الناس بالحجر.

وكان المالكى قال، فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن أعداد المتظاهرين المستجيبين لدعوة التيارين الصدرى، والمدنى تتراجع فى هذه الظروف دليل وعى وحرص جماهيرى على أمن الوطن ومصالح المواطنين.

وتظاهر المئات من العراقيين، والناشطين المدنيين تلبية لدعوة من التيار الصدرى، بعد الإفطار مساء اليوم الثلاثاء، فى ساحة التحرير وسط مدينة بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة وقطع لشوارع وسط بغداد.